الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيلد: سانشو يرفض العودة لمانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج

جادون سانشو
جادون سانشو

كشفت تقارير صحفية عن موقف الانجليزي جادون سانشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد المعار لبروسيا دورتموند الألماني، من العودة لصفوف الفريق الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

ويلعب سانشو ضمن صفوف بروسيا دورتموند معارًا من مانشستر يونايتد منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن جادون سانشو لا يريد العودة لصفوف مانشستر يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج.

ومنذ انضمامه لبروسيا دورتموند، مطلع العام الجاري، لعب سانشو 9 مباريات وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن سانشو يلقي اللوم على تين هاج في تراجع مستواه بسبب الأزمة التي حصلت بينهما واستبعاده من المشاركة مع يونايتد.

وبدأ جادون سانشو مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وبدأ سانشو مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ما هي أزمة سانشو وتين هاج؟ 

اندلعت الأزمة بين جادون سانشو وتين هاج عندما استبعد الأخير لاعبه من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم 3 سبتمبر الماضي، والتي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3، إضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.

وكتب سانشو عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على تصريحات مدربه: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأونه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".

وتطورت الأمور بين الثنائي حتى وصلت إلى طرد تين هاج لسانشو من مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق، وحرمانه من استخدام كافة التسهيلات والمميزات الخاصة بالفريق الأول بالنادي، حتى خرج من الفريق.

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