الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

"الزراعة": توزيع 65% من أسمدة الموسم الشتوى على المزارعين

زراعات القمح
زراعات القمح

أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توزيع 65% من أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين، وصولًا إلى الفترة البينية لتوزيع أسمدة الموسم الشتوي والصيفي، مؤكدًا توافرها في المخازن.

وقال الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن كل الأراضي القديمة تصرف لها الأسمدة عبر "كارت الفلاح الذكي"، و"نسعى لتغطية المنظومة على مستوى الجمهورية"، موضحًا أنه حتى نهاية شهر يونيو المقبل سيتم تسليم جميع حصص الأسمدة للمحافظات.

في سياق آخر، قال إن زراعة القمح هذا العام تخطت 3.2 مليون فدان، وحالته العامة جيدة، ولم يتم رصد أي مشاكل حتى الآن بشأن زراعته، أو أي أمراض في محصول القمح أو المحاصيل الأخرى، ويجرى الاستعداد حاليًا لزراعة المحاصيل الصيفية اعتبارًا من أول شهر مايو المقبل بالتقاوي والأسمدة والآلات والمعدات لتقديم الخدمة للمزارعين.

وأوضح أن الوزارة تتابع جميع المحاصيل الشتوية الرئيسية، وعلى رأسها محصول القمح والبنجر وقصب السكر ودعم المساحات بالتقاوي المنتقاة لزراعة المساحات المستهدفة من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، كما قامت الوزارة بتفعيل كارت الفلاح الذكي، وجار صرف حصص الأسمدة المقررة من خلاله.

وأضاف أن هناك منظومة مراقبة لصرف السماد من المصانع حتى الوصول إلى الجمعيات الزراعية ثم الوصول إلى مستحقيه من المزارعين، وسد أي ثغرات أو تلاعب في الأسمدة، مشيرًا إلى أن كل المحاصيل الشتوية بحالة جيدة.

واختتم بأن حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة مناسبة لمحصولي القمح والبنجر، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بتوفير التقاوي الجيدة وتوزيع الأسمدة على المزارعين طبقًا للحصص المقررة، وكذا متابعة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية. 

-الزراعة توزيع اختطاف أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين وحصر زراعات القمح تخطت حماية دعوة مليون فدان

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