نائب روسي يرجح مقتل عسكريين أمريكيين فى قصف منظومات "باتريوت" بأوكرانيا

أعلن عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت أنه نتيجة لتدمير القوات الروسية لمنظومتي "باتريوت" في دونيتسك، يرجح أنه قتل عسكريون أمريكيون كانوا داخلها.



وقال شيريميت: "من المحتمل أن يكون قد قتل عسكريون أمريكيون خلال تدمير منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"".



وأكد أنه على الرغم من صمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادة البنتاغون عن هذه الحقيقة، فإن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لا تتكون من قاذفات فقط، ولكن أيضا من رادار متعدد الوظائف، ومن الصعب للغاية استخدامه، لذلك يمكن أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت متخصصين عسكريين سرا إلى أوكرانيا لتشغيله.





وشدد شيريميت على أنه في حال تأكدت هذه المعلومات فإن دماء العسكريين الأمريكيين ستكون برقبة "الطاغية والمعتدي بايدن".



وصرح مصدر روسي مسؤول أمس السبت أن نظام الصواريخ الروسية "إسكندر" دمر منظومتين أمريكيتين من طراز "باتريوت" في بلدة بوكروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.



ونشرت وكالة "يونيان" الأوكرانية في وقت لاحق منشورا على "تلغرام" اعترفت فيه بتدمير الجيش الروسي لمنظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "باتريوت".



