مستشار ألمانيا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ المستشار الألمانى أولاف شولتس، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال شولتس فى فيديوعلى وسائل التواصل الاجتماعى: “أتمنى لجميع المسلمات والمسلمين شهر رمضان يعمه السلام”، مؤكدا أن السلام هو ما تتمناه الغالبية العظمى من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد “شولتس”، أن وقف إطلاق نار سيكون خطوة نحو هذا الطريق، ولعله يبدأ خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أخيرا ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار شولتس أن فى ألمانيا أيضا يعيش الكثيرون ممن لديهم أصدقاء وأقرباء فى غزة وهم قلقون بشأنهم، أود أن تعرفوا أنكم لستم لوحدكم فى مشاعر القلق والتعاطف هذه.

وأوضح أن المسلمات والمسلمين فى ألمانيا مثلهم مثل اليهوديات واليهود والمسيحيات والمسيحيين وكذلك المؤمنات والمؤمنين بديانات وعقائد وقناعات أخرى.