الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مستشار ألمانيا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

المستشار الألمانى
المستشار الألمانى أولاف شولتس

هنأ المستشار الألمانى أولاف شولتس، المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال شولتس فى فيديوعلى وسائل التواصل الاجتماعى: “أتمنى لجميع المسلمات والمسلمين شهر رمضان يعمه السلام”، مؤكدا أن السلام هو ما تتمناه الغالبية العظمى من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد “شولتس”، أن وقف إطلاق نار سيكون خطوة نحو هذا الطريق، ولعله يبدأ خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين أخيرا ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار شولتس أن فى ألمانيا أيضا يعيش الكثيرون ممن لديهم أصدقاء وأقرباء فى غزة وهم قلقون بشأنهم، أود أن تعرفوا أنكم لستم لوحدكم فى مشاعر القلق والتعاطف هذه.

وأوضح أن المسلمات والمسلمين فى ألمانيا مثلهم مثل اليهوديات واليهود والمسيحيات والمسيحيين وكذلك المؤمنات والمؤمنين بديانات وعقائد وقناعات أخرى.

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

موعد آذان صلاة الفجر اليوم الأول فى رمضان 1445 الإثنين 11 مارس 2024

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عاجل.. في أول ليلة برمضان.. الاحتلال يعوق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التروايح من مسجد الآزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى