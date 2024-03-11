جوجل تعترف بإقالة موظف عارض التعاون مع إسرائيل

اعترفت شركة جوجل بإقالتها موظفًا اعترض على مشروع تنفذه الشركة بالتعاون مع إسرائيل، خلال فعاليات مؤتمر Mind the Tech التقني الإسرائيلي، والذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، الأسبوع الماضي.

وحسب مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الموظف المُقال كان قد أوقف كلمة للمدير الإداري لـ"جوجل إسرائيل" باراك ريجيف، بعدما صاح معترضًا على مشروع Porject Nimbus، والذي تقدم بمقتضاه جوجل خدمات سحابية إلى الحكومة الإسرائيلية.

وقال موظف جوجل السابق: "أنا مهندس برمجيات في جوجل وأعترض على المشاركة في بناء تقنيات تستخدم في الإبادة الجماعية والتهجير القسري والمراقبة".

وقال المتحدث الرسمي باسم جوجل لموقع "ذا فيرج"، إن مقاطعة موظف لزميل له خلال تقديم عرض تفاعلي، وتظاهره خلال فعاليات مؤتمر يُقام تحت رعاية الشركة يعتبر "سلوكًا غير مقبول"، و"مخالف لمعايير وقواعد الشركة".

يُذكر أن مشروع "بروجيكت نيمبس"، والذي قيمته 1.2 مليار دولار، قد أثار حفيظة عدد كبير من موظفي جوجل عام 2022، إذ خرجوا في تظاهرات اعتراضًا على طبيعته، وأعلن حينها المتظاهرون تخوفهم من استخدام الحكومة الإسرائيلية تقنيات جوجل للحوسبة السحابية في ممارساتها العنيفة ضد الفلسطينيين.