عمرو الفقى يكشف خريطة الدراما الجديدة ويؤكد على أهمية الإنتاج الكرتونى

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة من المسلسلات الجديدة التي ستُعرض على شاشات cbc.

ووصف الفقي، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، مسلسل "مسار إجباري" بأنه يناقش قضايا اجتماعية ملحة، بينما يلقي "مليحة" الضوء على القضية الفلسطينية بأسلوب وطني.

كما أشار إلى عودة الفنانة غادة عبدالرازق من خلال "صيد العقارب"، ووصف مسلسل "صدفة" بأنه سيكون إضافة جميلة للدراما هذا العام.

وأكد الفقي على توازن خريطة الدراما لهذا العام بين مختلف القنوات، معربًا عن أمله في أن تحظى الأعمال الجديدة بنسب مشاهدة عالية على قنوات الشركة.

وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالإنتاج الكرتوني، مشيرًا إلى أربعة مسلسلات كرتونية جديدة هي "يحيى وكنوز"، و"نورة"، و"نور"، و"الكوكب السعيد"، والتي تم إنتاجها بالتعاون مع الأزهر.

وشدد على أن الإنتاج الكرتوني يعد استثمارًا مهمًا، وأن الشركة تسعى لزيادة حجم هذا النوع من الإنتاج على منصة "واتش إت"، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ القيم المصرية والعربية لدى الأطفال.