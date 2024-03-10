رئيس قسم الفن بجريدة "الدستور" يكشف لأول مرة فكرة مسلسل "الحشاشين"

كشف رئيس قسم الفن بجريدة الدستور محمد قدري، لأول مرة، فكرة مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز، مؤكدًا أن طائفة "الحشاشين" هم بذرة التطرف.



وقال خلال لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن طائفة "الحشاشين"، في القرن الـ11 لهم أفكار متطرفة، مبنية على أن من يقف ضدهم يقتل، وترهيب العالم.



وتابع: "هي طائفة أرعبت العالم وأوروبا، واتحركت في أكتر من مكان في العالم، وهي بداية التطرف في العالم، وهنا هنشير لحاجة إن في حوالينا جماعات وفئات بتطبق نفس الفكرة، اللي مش معايا ضدي لازم تطيع طاعة عمياء، وهنا تم تقديمه بالحكي وبشكل جديد".



وواصل: "المسلسل كل مشاهده خارجي وده إن دل هيدل على عظمة الإنتاج، هنشوف صورة جديدة ومختلفة عن كل اللي فات".



واستطرد: "المتحدة السنة دي بندبلج ونترجم أعمالنا والسنة دي عندنا روسيا وماليزيا، وده تحرك له مردود اقتصادي وثقافي ومردود على الصناعة المصرية الفنية بشكل عام".

