الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمسجل خطر شرع فى قتل مواطن بالنزهة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، على مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل عامل وسرقته بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول عامل مصابًا بجرح في يده، وتم إسعافه، وبالانتقال لمحل الواقعة، والاستماع لأقوال المجني عليه أفاد بأنه تمت سرقته وأخذ هاتفه المحمول وحقيبته أثناء عودته من عمله.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وهو مسجل خطر له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر على 4 هواتف محمولة وسلاح ناري، واعترف بارتكاب الواقعة وحيازته المضبوطات من السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات القاهرة العباسية السجن المشدد منطقة النزهة محل الواقعة أقوال المجني

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهمين بسرقة هواتف محمولة في النزهة لـ10 مارس

الأكثر قراءة

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

الفلك الدولى: لم نر هلال رمضان رغم أن السماء صافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلاما علي الشهيد.. مع انوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى