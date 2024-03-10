المشدد 5 سنوات لمسجل خطر شرع فى قتل مواطن بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، على مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل عامل وسرقته بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول عامل مصابًا بجرح في يده، وتم إسعافه، وبالانتقال لمحل الواقعة، والاستماع لأقوال المجني عليه أفاد بأنه تمت سرقته وأخذ هاتفه المحمول وحقيبته أثناء عودته من عمله.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وهو مسجل خطر له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر على 4 هواتف محمولة وسلاح ناري، واعترف بارتكاب الواقعة وحيازته المضبوطات من السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.