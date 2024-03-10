إحباط 12 محاولة تهريب لكمية من المواد المخدرة ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط ١٢ لكمية من المواد المخدرة والعاج ومستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة والساعات الثمينة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولات الخمسة الأولى كانت في الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع، مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير، ففي المحاولة الأولى تم ضبط ٤٦٢ عبوة من مستلزمات طب الأسنان بحوزة راكب مصري قادم من الامارات قام بالضبط مصطفي محمد مصطفي مأمور اللجنة الجمركية وشيرين كمال الدين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة مصطفي مرسي ومحمود شحاته رئيس القسم وشارك في الضبط كل من محمد نبيل واحمد محمد فتحي ومحمد جمعه وسامي نبيل وكريم يوسف وآيه محمد مأمورى الجمرك بحضور أسامة عبد الظاهر مدير الامن الجمركي تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية الثاني تم ضبط ١٤ هاتف محمول ماركة iPhone داخل علب أحذية وسط الملابس بالحقائب الخاصة براكب مصري قادم من دبي، قام بالضبط سامي نبيل مأمور اللجنة الجمركية وآيه عبد البر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة احمد البحيري مأمور الجمرك تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة.

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط ٣ ساعات حريمي ورجالي ماركة رولكس باهظة الثمن بحوزة راكب عربي قادم من دبي علي الخطوط الإماراتية، قام بالضبط محمد نبيل طلب مأمور اللجنة الجمركية واحمد محمد فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة علي الطاهر ومحمد موافي رئيس القسم بحضور طارق فرج مدير الإدارة بالامن الجمركي وتامر عادل رئيس القسم تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة.

وفى المحاولة الرابعة الرابع تم ضبط ٣٦ كيلو جرام قطع متنوعة من العاج( سن الفيل) بحوزة راكب مصري قادم من بيروت علي الخطوط اللبنانية وأفاد تقرير إدارة الحياة البرية بالحجر البيطري بالمطار بأنه مخالف ومحظور حيازته طبقا لقانون البيئة وللقرار ١١٥ لسنة ١٩٩٩ ومدرج بملحق (أ) باتفاقية سايتس علي ان يسلم للحجر البيطري وقام بالضبط شيرين كمال الدين مأمور اللجنة الجمركية وامير محمود أحمد في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد أبو العلا ومحمود شحاته رئيس القسم تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة.

وفى المحاولة الخامسة تم ضبط ٣٨ كيلو جرام من نفس نوعية العاج المذكور بحوزة راكبة مصرية قادمة علي نفس الرحلة،قام بالضبط سامي نبيل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ونفس فريق الضبط في المحضر السابق تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة.

وفى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير تم ضبط ٥ محاولات تهريب حيث تم ضبط ٤ فيب بهم زيت الماريجوانا المخدر بوزن ١٥٦ جرام بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من باريس علي الخطوط الفرنسية، قام بالضبط مصطفي صادق مأمور اللجنة تحت اشراف سامي سليمان مدير الحركة.

كما تم ضبط ٩ عبوات بهم مخدرات متنوعة فيب وسجائر وعبوات جميعهم بهم زيت ومخدر الماريجوانا بحوزة راكب أجنبي أيضا قادم من روما علي الخطوط الإيطالية قام بالضبط أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية ومحمود محمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد وأحمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم مدير الحركة.

وتم ضبط ١٣٦٣ عبوة مستحضرات تجميل و١٨ عبوة من قطع غيار السيارات مع راكبة اسيوية حاولت بالتسلل وسط المجموعات السياحية، قام بالضبط أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية وتوماس فريد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد شاكر عبد الوهاب مأمور الجمرك وشارك في الضبط كل من مصطفي صادق وحاتم الضيف ومحمد شداد مأمورى الجمرك واحمد سيد إبراهيم تحت اشراف احمد صبري عطية رئيس القسم.

كما تم ضبط ٢٢٦عبوة مستحضرات تجميل بحوزة راكبة عربية قادمة من بيروت علي خطوط طيران الشرق الأوسط قام بالضبط مصطفي صادق مأمور اللجنة الجمركية وتوماس فريد ومحمود طلعت مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة اكرامي أشرف وهاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط نورا نعمان ومحمد شداد مأمورى الجمرك تحت اشراف محمود جوهر مدير الحركة.

وأخيرا تم ضبط ٣ ساعات ماركة رولكس غالية الثمن مرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة بحوزة راكب أجنبي قادم من الدوحة علي الخطوط القطرية قام بالضبط أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية ومحمود طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة إسلام علاء وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط حاتم الضيف وتوماس فريد ومحمد جاد عطيفي مأمورى الجمرك تحت اشراف محمود جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

وفى الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة وأيمن شملول نائب المدير تم ضبط ٩ عبوات مخدرات متنوعة بهم مخدر وسجائر بهم زيت الماريجوانا بحوزة أجنبي من أصل مصري، قام بالضبط أحمد جمال رشدي مأمور اللجنة الجمركية ومحمد جمال فرج مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان ومحمود سعد الدين رئيس القسم تحت اشراف خالد شعبان مدير الحركة.

كما قامت الإدارة الاولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير بضبط ٤٨ شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات باجمالي ٤١٦ قرص وكبسولة بحوزة راكب مصري الجنسية قادم من باريس، قام بالضبط من محمد عدلي الليثي ووليد جمال مأمور الجمرك تحت اشراف حافظ منشاوي رئيس القسم.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ١٢ محضر ضبط جمركى بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.