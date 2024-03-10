الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكين ومديرة منظمة الهجرة يؤكدان الحاجة الملحة لزيادة المساعدات لغزة

أنتونى بلينكن و إيمى
أنتونى بلينكن و إيمى بوب

بحث وزير الخارجية أنتونى بلينكن مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمى بوب فى واشنطن، الحرب على قطاع غزة، وعمليات المنظمة الدولية للهجرة فى القطاع، حيث أكدا الحاجة الملحة إلى زيادة المساعدات المقدمة للمدنيين الفلسطينيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ناقشا - بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أهمية دور المنظمة الدولية للهجرة فى دعم الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والإنسانية؛ بما فى ذلك من خلال مبادرة مكتب التنقل الآمن فى نصف الكرة الغربي.

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