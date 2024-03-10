ديفيد كاميرون: نعارض إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حتى ولو لأغراض التدريب

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن معارضته إرسال قوات غربية الى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب، وذلك فى ظل تزايد التداول بشأن خطوة من هذا القبيل فى الآونة الأخيرة.

وقال كاميرون، فى مقابلة مع صحيفة "تسودويتشه تسايتونج" الألمانية نشرت السبت، إن "مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد"، ردا على سؤال عما إذا كان استبعاد إرسال جنود دول غربية إلى أوكرانيا خطوة صائبة فى ظل الظروف الراهنة.

وأضاف: "فى المملكة المتحدة، قمنا بتدريب 60 ألف جندى أوكراني"، موضحا "علينا أن نتجنب توفير أهداف واضحة لـ(الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أثار جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة، بعدما رفض فى 26 فبراير استبعاد مبدأ إرسال قوات غربية الى أوكرانيا.

بعد ذلك، كشف مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن لندن أرسلت عددا محدودا من الأفراد "لدعم القوات المسلحة الأوكرانية لاسيما فى مجال التدريب الطبي"، مشددا على استبعاد "انتشار على نطاق واسع" للقوات.