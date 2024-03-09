السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بورنموث يتعادل مع شيفيلد وولفرهامبتون يهزم فولهام بثنائية

مباراة بورنموث وشيفيلد
مباراة بورنموث وشيفيلد

تعادل فريق بورنموث مع ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

وأهدر دومينيك سولانكي، مهاجم فريق بورنموث، ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 14 من بداية الشوط.

وسجل جوستافو هامر هدف التقدم لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضاف جاك روبينسون الهدف الثاني لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 65.

وسجل سولانكي هدف تقليص الفارق لبورنموث في الدقيقة 67 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وسجل دانجو أوتارا هدف بورنموث الأول في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

واستمرت محاولات فريق بورنموث لتسجيل هدف التعادل حتى سجله إينيس أونال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتراجع بورنموث بهذا التعادل للمركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بينما يقبع شيفيلد يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

واستعاد فريق ولفرهامبتون توازنه بتحقيق الفوز على ضيفه فولهام بهدفين لهدف.

وسجل هدفي ولفرهامبتون ريان آيت نوري وتوم كيرني لاعب فولهام بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 52 و67.

وسجل النيجيري أليكس إيوبي هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 98.

وعوض ولفرهامبتون خسارته في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن.

وأحبطت خسارة فولهام فوزه في مباراتين متتاليتين ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي نفس التوقيت، سقط كريستال بالاس في فخ التعادل أمام ضيفه لوتون تاون بنتيجة 1/1.

وتقدم جون فيليب ماتيتا بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 11، بينما أحرز كاولي وودرو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 96.

وفرط كريستال بالاس في فوز كان بمتناوله واكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكسر لوتون تاون سلسلة أربع هزائم متتالية بتعادل ثمين رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر على حافة منطقة الهبوط للدرجة الثانية.

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