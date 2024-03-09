أداء الرئيس السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير تتصدر اهتمامات الصحف

تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي؛ تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكري "يوم الشهيد"، اهتمامات الصحف الصادرة اليوم السبت.

ففي "أخبار اليوم" وتحت عنوان "الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير"، ذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أدى شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة، وقيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأضافت الصحيفة، أن الشيخ الدكتور السيد عبد الباري ألقى خطبة الجمعة بعنوان "يوم الشهيد.. يومُ برٍ ووفاء"، والتي أكد خلالها حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

في سياق آخر، ذكرت (أخبار اليوم)، أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجهت التحية والتقدير لنساء مصر؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي.. مؤكدة أن المرأة صوت الضمير والرحمة، وهي أيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني.

وأضافت الصحيفة، أن السيدة انتصار السيسي قالت - في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "إن المرأة كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني".. مضيفة "تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي".

وتحت عنوان "ختام فعاليات التدريب المصري ــ الباكستاني المشترك "رعد - 1"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن التدريب المصري الباكستاني المشترك (رعد - 1)، الذي نفذ بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، اختتمت فعالياته التي استمرت على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة قوات المظلات المصرية.

وأضافت الصحيفة، أن المرحلة الختامية تضمنت بيانا عمليا لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة، من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوي لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، وأظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة غير النمطية تحت مختلف الظروف.

شهادة ثقة دولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء أ.ح. محمد محمود عوض قائد قوات المظلات ألقى كلمة في ختام المرحلة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للعناصر المشاركة في التدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتعرف على كل ما هو جديد في منظومة التدريب القتالي للقوات الخاصة، مشيدًا بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكل كفاءة واقتدار.

واقتصاديًا، ذكرت (الأهرام) - تحت عنوان ( شهادة ثقة دولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري) - أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤسسة تعد الأهم عالميا في هذا المجال، حيث تترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

وأضافت أن الوزير قال: "إن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وأيضًا إشادة (موديز) بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا، واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد بمصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات، التي أثبتت قدرة سياساتنا على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية".

وتابعت أن الوزير أكد التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية، وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (وزير الداخلية يوجه: خطة لضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية) - أن مصدر أمني رفيع المستوى، أكد أن وزارة الداخلية بدأت في شن حملات أمنية موسعة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضافت الصحيفة، أن المصدر الأمني أوضح أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتطبيق خطة أمنية موسعة؛ لضمان توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن، والخضر، والفاكهة، والسكر، والأرز، والمكرونة، والمسلى، والزيت، والدقيق، ورصد أي نقص للسلع الرمضانية أو اختناقات بها؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء أي آثار لها.

وتابعت "الجمهورية" أن المصدر الأمني أوضح أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، شنت العديد من الحملات لتحقيق الرقابة على أسواق الجملة، والنصف جملة، والتجزئة؛ والتأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة صلاحية المعروض من السلع، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تشديد الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز.

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وعلى صعيد آخر، وتحت عنوان (زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل).. ذكرت (الجمهورية)، أن وزارة الداخلية أعلنت منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأضافت الصحيفة أن "الداخلية" أوضحت أنه تقرر منح الزيارتين الاستثنائيتين خلال شهر رمضان الكريم، ابتهاجًا بهذه المناسبة، وعلى ألا يتم احتسابهما ضمن الزيارات المقررة لهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، إعلاء لقيم حقوق الإنسان، وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.