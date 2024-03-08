"الدستور" يرصد توقعات جمهوري الأهلي والزمالك لنتيجة قمة نهائي كأس مصر

شهدت مقاهي وكافيهات الدقي بمحافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لمتابعة لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك فى نهائى بطولة كأس مصر، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

“الدستور” رصد في السطور التالية توقعات الجمهور لنتيجة لقاء القمة بنهائي كأس مصر..

قال محمد مجدي، أحد جمهور النادي أهلي من أمام أحد المقاهي بمنطقة الدقي، إنه يتوقع فوز النادي الأهلي 4 مقابل 3، وتمني أن يقدم الفريقين مباراة ممتعة في أجواء احتفالية.



فيما توقع محمود عبدالناصر، أن تكون المباراة فوز الأهلي 3/2 بمشهد يليق بالنادي الأهم في مصر وأنه يتمني لجمهور النادي الزمالك الفرحة والأهم دعم الفريقين من المصريين.



وتوقع محمد علي أحد جمهور نادي الزمالك، فوز النادي الزمالك 3/2، بعد ركلة ترجيح وأن المكسب النهائي لنصر وليس لفريق معين لأن الفريقين من نفس الوطن ويتمني التوفيق للجميع.

وضم تشكيل الأهلي:

مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم نيدفيد، محمود كهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمود الزنفلي، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد.

فيما ضم تشكيل الزمالك:

محمد عواد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، محمد أشرف "روقا"، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الجزيري، سامسون أكينيولا.

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

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