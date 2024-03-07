راديو النيل 2024.. الخريطة البرامجية على Radio Hits في رمضان (صور)

كشفت الصفحة الرسمية لراديو النيل الخريطة الكاملة للبرامج المذاعة على Radio Hits، وذلك من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل المختلفة، معلقًة: “انتظرونا في رمضان مع أقوى البرامج الإذاعية الحصرية على Radio Hits”.

وأصبح لمصر العشرات من الإذاعات الراديوية التي يستمع إليها الملايين من بينها:

87.8 Mix FM المقطم التلال أبراج.

88.2 راديو هيتس المقطم التلال أبراج.

88.7 راديو مصر المقطم التلال أبراج.

89.5 إذاعة الشرق الأوسط المقطم التلال أبراج.

90.9 الراديو 9090 المقطم التلال أبراج.

91.5 إذاعة البرنامج الثقافى المقطم التلال أبراج.

92.1 NRJ مصر المقطم التلال أبراج.

92.7 ميجا اف ام المقطم التلال أبراج.

93.7 On Sport FM المقطم التلال أبراج.

95.0 شعبي إف إم المقطم التلال أبراج.

95.4 Radio Cairo 95.4 FM المقطم التلال أبراج.

98.2 إذاعة القرآن الكريم المقطم التلال أبراج.

98.8 إذاعة البرنامج الموسيقي المقطم التلال أبراج.

100.6 نجوم إف إم المقطم التلال أبراج.

102.2 إذاعة القاهرة الكبرى المقطم التلال أبراج.

104.2 Nile FM المقطم التلال أبراج.

105.3 راديو نغم إف إم المقطم التلال أبراج.

105.8 إذاعة الأغاني المقطم التلال أبراج.

106.3 إذاعة صوت العرب المقطم التلال أبراج.

107.4 إذاعة البرنامج العام المقطم التلال أبراج.

108.00 إذاعة الشباب والرياضة المقطم التلال أبراج.



102.2 إذاعة القاهرة الكبرى المقطم التلال أبراج.

104.2 Nile FM المقطم التلال أبراج.

105.3 راديو نغم إف إم المقطم التلال أبراج.

105.8 إذاعة الأغاني المقطم التلال أبراج.

106.3 إذاعة صوت العرب المقطم التلال أبراج.

107.4 إذاعة البرنامج العام المقطم التلال أبراج.

108.00 إذاعة الشباب والرياضة المقطم التلال أبراج.