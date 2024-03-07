الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

راديو النيل 2024.. الخريطة البرامجية على Radio Hits في رمضان (صور)

Radio Hits
Radio Hits

كشفت الصفحة الرسمية لراديو النيل الخريطة الكاملة للبرامج المذاعة على  Radio Hits، وذلك من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل المختلفة، معلقًة: “انتظرونا في رمضان مع أقوى البرامج الإذاعية الحصرية على Radio Hits”.

 

وأصبح لمصر العشرات من الإذاعات الراديوية التي يستمع إليها الملايين من بينها:

  87.8    Mix FM           المقطم التلال أبراج.

  88.2    راديو هيتس        المقطم التلال أبراج.

  88.7    راديو مصر        المقطم التلال أبراج.

  89.5    إذاعة الشرق الأوسط  المقطم التلال أبراج.

  90.9    الراديو 9090      المقطم التلال أبراج.

  91.5    إذاعة البرنامج الثقافى   المقطم التلال أبراج.

  92.1    NRJ مصر         المقطم التلال أبراج.

  92.7    ميجا اف ام         المقطم التلال أبراج.

  93.7    On Sport FM   المقطم التلال أبراج.

  95.0    شعبي إف إم        المقطم التلال أبراج.

  95.4    Radio Cairo 95.4 FM  المقطم التلال أبراج.

  98.2    إذاعة القرآن الكريم            المقطم التلال أبراج.

  98.8    إذاعة البرنامج الموسيقي      المقطم التلال أبراج.

100.6    نجوم إف إم    المقطم التلال أبراج.

102.2    إذاعة القاهرة الكبرى  المقطم التلال أبراج.

104.2    Nile FM          المقطم التلال أبراج.

105.3    راديو نغم إف إم    المقطم التلال أبراج.

105.8    إذاعة الأغاني       المقطم التلال أبراج.

106.3    إذاعة صوت العرب    المقطم التلال أبراج.

107.4    إذاعة البرنامج العام     المقطم التلال أبراج.

108.00  إذاعة الشباب والرياضة   المقطم التلال أبراج.


102.2    إذاعة القاهرة الكبرى  المقطم التلال أبراج.

104.2    Nile FM          المقطم التلال أبراج.

105.3    راديو نغم إف إم    المقطم التلال أبراج.

105.8    إذاعة الأغاني       المقطم التلال أبراج.

106.3    إذاعة صوت العرب    المقطم التلال أبراج.

107.4    إذاعة البرنامج العام     المقطم التلال أبراج.

108.00  إذاعة الشباب والرياضة   المقطم التلال أبراج.

الصفحة الرسمية لراديو النيل راديو النيل الخريطة الكاملة للبرامج المذاعة على Radio Hits Radio Hits أقوى البرامج الإذاعية الحصرية على Radio Hits” راديو النيل رمضان2024

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