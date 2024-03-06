الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة توافق على مشروع قرار إنشاء جامعة "ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وتهدف "جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا" إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتضم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، كليات: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الفنون والإعلام، وتكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الجامعات الدولية مدينة بدر

مواد متعلقة

الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

الوزراء يعلن عن مواعيد العمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال رمضان

رئيس الوزراء يُشيد بقرارات البنك المركزى التى تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم

مجلس الوزراء يعلن انتهاء أزمة السكر في أقرب وقت.. وزيادة منافذ البيع

"مدبولى" يؤكد اهتمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يستقبل أطفالا من ذوى الهمم وأسرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟