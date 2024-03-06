الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بقرارات البنك المركزي: تزيد حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي

عادل حنفي
عادل حنفي

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية، بقرارات البنك المركزي المصري اليوم بالتسعير العادل للجنيه، مؤكدا أن القرارات تزيد من عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية.

 

وأضاف، في بيان رسمي، أن قرارات البنك المركزي اليوم ستقضي على السوق الموازي للدولار أي السوق السوداء التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة الأخيرة تساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من تحويلات العملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

 

وأوضح أن ذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.

 

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن التسعير العادل للجنيه كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، مؤكدا تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. 

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