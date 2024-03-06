الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كان ناوى يطلقنى.. سيدة تمزق جسد زوجها بطعنات متفرقة فى المطرية

طعن
طعن

"قتلته علشان كان ناوي يطلقني".. عبرت ربة منزل عن دافعها لارتكاب جريمة قتل زوجها بعد عشرة دامت بينهما سنوات، بسبب اعتزامه تطليقها، في منطقة المطرية.. فما القصة.

 

تفاصيل الحادث 

البداية، كانت برجوع "عناني. ف" إلى منزله بعد انتهاء عمله، ليتفاجأ بزوجته "عفاف. أ" 56 عامًا، ربة منزل، التي قررت إنهاء حياته بطريقة لا يتوقعها، حيث دست له الأقراص المخدرة في الطعام، وبعد أن خارت قواه أمسكت بسكين ومزقت جسده وتركته ينزف أمامها دون محاولة إسعافه، وعقب ذلك توجهت وسلمت نفسها.

 

اعترافات المتهمة

 واعترفت المتهمة، في القضية رقم 9857 لسنة 2023 جنايات المطرية، المقيدة برقم 2167 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بقتل زوجها بسبب نيته تطليقها عقب سنوات الزواج التي جمعتهما وبعد أن تأكدت من نيته خططت لقتله وإنهاء حياته.

أقوال ضابط المباحث 

وقال مجري الضبط، إنه على إثر بلاغ من المتهمة انتقل لفحص الواقعة وتوصلت تحرياته إلى أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهمة والمجني عليه بيتت النية وعقدت العزم على قتل زوجها المجني عليه وأعدت لهذا الغرض أقراصا مهدئة وسلاحا أبيض "سكينا".

وقامت بدس الأقراص المهدئة في طعامه بغية إضعاف مقاومته، وما إن استغرق المجني عليه في نومه حتى كالت له عدة طعنات بالبطن والصدر والرقبة باستعمال السلاح الأبيض المضبوط فأحدثت إصاباته، والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وعليه تمكن من ضبطها ومن ضبط السلاح المستعمل في ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الحادث

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