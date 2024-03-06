الأتوبيسات تستحوذ على 12 مليون دولار من واردات السلع الاستثمارية

تسابق الدولة الزمن من أجل ترسيخ مبدأ تعميق الصناعة في عدد من الصناعات الحيوية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلية دون أن تتحمل الدولة أعباء توفير الموارد الدولارية لهذه القطاعات، وأيضًا المساهمة في توفير مزيدًا من فرص العمل وتوطين تكنولوجيا التصنيع، ومن بين هذه القطاعات صناعة الحافلات والصناعات المغذية لها.

واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص

وترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة المناظرة لها عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 12 مليون و179 ألف دولار في الفترة المذكورة عام 2023، بينما كانت 6 ملايين و49 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و130 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص تراجعت بشكل طفيف في شهر نوفمبر الماضي فقط، وسجلت نحو 156 ألف دولار، مقابل 388 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 232 ألف دولار.

وتعتبر واردات الأتوبيس والميكروباص أحد أهم بنود الواردات المصرية من السلع الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، مقابل 10 مليارات و510 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 493 مليون و246 ألف دولار، وتشمل الواردات المصرية من تقاوى وبذور، وأبواب ودعامات ومحركات، بالإضافة إلى المضخات والمراوح والمصاعد ومحركات ومولدات ومحركات كهربائية، إلى جانب الجرارات وآلات وماكينات حلج ونسيج.