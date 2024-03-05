الأربعاء 06 مارس 2024
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اقتصاد

تكليف المهندس رأفت هندى للقيام بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتكليف المهندس رأفت عبدالعزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز؛ وذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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