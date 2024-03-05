الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام "المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية" بجامعتي الإسكندرية ودمياط

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

اختتمت  وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بجامعتي الإسكندرية ودمياط، بمشاركة 600 قيادة طلابية من إجمالي عدد كليات 35 كلية "21 كلية من جامعة الإسكندرية و14 كلية من جامعة دمياط".

المشروع ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعيًا منها في صقل مهارات القيادات الطلابية وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب. 

ويهدف المشروع القومي الي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، وتشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، واطلاع القيادات الطلابية على ما يدور على الساحة العالمية من موضوعات، علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل. 

ويتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة، وكذا ورش عمل في عدة موضوعات، منها: (اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي)، ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين، كل في تخصصه.. كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات، منها: ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، ويحاضر فيها علماء الفكر البارزين في المجتمع.

وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية الشباب والإدارة العامة الأنشطة الجامعية الإدارة العامة فعاليات المشروع

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