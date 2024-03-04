الإثنين 04 مارس 2024
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فن

داليا مصطفى تكشف عن إصابتها بمرض السكرى (فيديو)

داليا مصطفى
داليا مصطفى

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن إصابتها بمرض السكري خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

أوضحت مصطفى أنها نشرت صورة لها مع شقيقتها وهى ترتدي جهاز قياس السكر، مما أثار تساؤلات المتابعين.

تفاعل العديد من النساء مع الصورة، خاصة من يعانين من مرض السكري، وعبّرن عن امتنانهن لظهورها بالجهاز دون خجل، مما شجّع أطفالهن على استخدامه دون الشعور بالإحراج.

أشارت مصطفى إلى نقص التوعية ضد التنمر في مصر، مؤكدة  أهمية عدم الاهتمام بآراء الآخرين والتركيز على احتياجات الفرد.

أوضحت مصطفى أنّ الجهاز ساعدها على تقبل مرض السكري، خاصة بعد أن وصلت نسبة السكر في جسدها إلى 8 قبل استخدامه.

أشارت إلى أنها لا تفضل إبر الحقن، مما أدى إلى مضاعفات صحية سلبية. نصحها الطبيب باستخدام جهاز قياس السكر الذي يقيس السكر بشكل بياني ويحذرها قبل انخفاضه، مما يساعدها على التحكم بالمرض بشكل أفضل.

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