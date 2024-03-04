Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: كيندل روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

سؤال: كيف نجعل علوم الإدارة أكثر قابلية للتنفيذ؟ الإجابة: باستخدام اللغة. يمكن أن تكون علوم الإدارة أكثر قابلية للتنفيذ عندما يتم استخدام كلمات نفهمها جميعا. ستندهش حتما عندما تحصي كم من المرات بدأت بقراءة مقال عن الإدارة بهدف تطبيق ما فيه، إلا أنك انتهيت للا شيء بسبب أن الكتابة لم تكن بالبساطة الكافية.

يقول سيمون سينك: “كلما كانت لغة الكتابة أوضح، زادت قابليتها للتنفيذ. أنا مؤمن بشدة أنه إذا تحدثت كعالم، لن يفهمك سوى العلماء، ولكن إذا كنت تتحدث كسائق شاحنة، فسيفهمك سائقي الشاحنات والعلماء”.

من هنا جاءت فكرة تلك السلسلة من المقالات بعنوان "دروس الإدارة من أبطال التلفزيون"، مكتوبة بلغة مبسطة، بهدف جعلنا قادرين على تنفيذها. من هم الفئة المستهدفة؟ إنهم أنا وأنت وأي شخص يحب الإدارة بمفهومها الذي يعرفه كل صاحب عمل، سواء كان مديرا تنفيذيا لشركة كبرى أو “صاحب ورشة لتصليح أجهزة البوتاجاز".

سنرصد أساليب قادة في تخصصات متنوعة، مدراء شركات، سياسيين، مدراء فنيين لفرق رياضية، ومحامين، وغيرهم، وسنبحث عن أسباب أهمية التواصل الفعال والقيادة والعمل الجماعي والتعاطف، وأهمية الإبداع والإقناع والرؤية في القيادة، وضرورة العمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي في القيادة.

ملحوظة: لا يوجد حرق للأحداث

تبدأ رحلتنا مع شخصية لوجن روي قائد إمبراطورية Waystar Royco في مسلسل Succession.

وWaystar Royco عبارة عن إمبراطورية مترامية الأطراف لها استثمارات في التلفزيون والأفلام والأخبار والرياضة والمتنزهات، من بين صناعات أخرى.

يمارس "روي" نهجا استبداديا في إدارة الشركة، بل ويلجأ في كثير من الأحيان إلى الأساليب غير الأخلاقية والقاتلة للحفاظ على الشركة في قبضته. لكنه مع ذلك ليس قائدا فاشلا بشكل تام، إذ يدير شركة تساوي مليارات، ويتصف بعدة صفات جيدة بينها التفكير الاستراتيجي والقدرة على إلهام موظفيه.

ويتنافس المديرون التنفيذيون، وأفراد العائلة، باستمرار على السلطة والمكانة داخل المنظمة، وتواجه الشركة العديد من الأزمات والتحديات، بما في ذلك عمليات الاستحواذ العدائية والفضائح وكوارث العلاقات العامة، وكلها ضغطت على عائلة روي وقيادتها لـ Waystar Royco.

فما الذي يمكن تعلمه من مدير استبدادي وقاسٍ لكنه في نفس الوقت لديه قدرة جيدة على التفكير الاستراتيجي وإلهام فريق العمل؟

التفكير الاستراتيجي

يظهر "التفكير الاستراتيجي" كأحد أهم صفات القيادة الجيدة لدى لوجان روي، إذ يفكر دائمًا في المستقبل وكيفية قيادة Waystar Royco لتحقيق النجاح، ومواجهة التحديات.

لكن، ما هو التفكير الاستراتيجي؟ ولماذا قد يؤثر على نجاح أي شركة؟ للإجابة على هذا السؤال نشير بشكل موجز إلى عدة نماذج لشركات بدأت بنجاح لكنها لم تعد تحتل نفس المكانة الآن، شركات مثل Kodak، وNokia، وMyspace، تتشابه جميعها في كونها بطيئة في إدارك التحول، وعدم القدرة على مواكبة تغيرات السوق.

كانت Kodak بطيئة في إدراك التحول نحو التصوير الرقمي وفشلت في التكيف مع السوق المتغيرة، كما كانت Nokia لاعبًا مهيمنًا في صناعة الهواتف المحمولة لكنها فشلت في إدراك التحول نحو الهواتف الذكية وأهمية النظم البيئية للتطبيقات.

في نفس السياق، من منا لا يذكر Myspace التي كانت مكانا للموسيقى والتواصل الاجتماعي كإحدى أولى تلك المنصات، وتخطت في بعض الأحيان عدد زوار ياهو وجوجل، ولكنها فشلت في مواكبة السوق المتغيرة.

يقول جاك ويلش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة General Electric، إن "الشركات والقادة الأكثر نجاحًا هم أولئك الذين يتحدون أنفسهم وافتراضاتهم باستمرار، وهم على استعداد للتكيف مع الظروف المتغيرة". يجيب ذلك الاقتباس ببساطة على سؤال "لماذا قد يؤثر التفكير الاستراتيجي على نجاح أي شركة؟".

في "Succession"؛ تتضح قدرة "لوجان" على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات التي تفيد Waystar Royco لتحقيق النجاح، خلال سعيه لضم شركة "فولتر" الصاعدة في صناعة الإعلام، لمواجهة تحديثات اندثار الصحافة التقليدية.

و"Vaulter" في "Succession" هي منصة رقمية سريعة النمو ظهرت كمنافس مباشر لوسائل الإعلام التقليدية المملوكة من قبل Waystar Royco، ما دفع لوجان روي للاستحواذ عليها لتطوير أدوات شركته في مواجهة تقلبات السوق.

يظهر أسلوب التفكير الاستراتيجي لدى لوجان روي خلال حديثه مع كبار المديرين التنفيذيين في Waystar Royco لمناقشة مستقبل الشركة، إذ يخطط أيضا للاستحواذ على شركة إعلامية منافسة، بيرس ميديا، لتوسيع إمبراطوريته الإعلامية وزيادة قوته وتأثيره في الصناعة.

يدعم لوجان روي خطته قائلا: "علينا التفكير على المدى الطويل. علينا التفكير في العشرين أو الثلاثين سنة القادمة." (الموسم 2، الحلقة 6).

لكن، كيف يمكن أداء ذلك النوع من التفكير، وما هي متطلباته، وكيف يمكن كذلك قياس نتائجه؟ ويمكن اتباع عدة خطوات لأداء ذلك النوع من التفكير، نسردها فيما يلي:

حدد أهدافك: ما الذي ترغب في تحقيقه من خلال التفكير الاستراتيجي؟ اجمع المعلومات: ابحث عن اتجاهات الصناعة، وقم بتحليل منافسيك لاكتساب. حلل نقاط القوة والضعف في مؤسستك. حدد الفرص والتهديدات التي قد تؤثر على نجاحك. توليد الأفكار: استخدم العصف الذهني الجماعي وغيره لتوليد أفكار تحقق أهدافك. قيم خياراتك وحدد الاستراتيجيات التي ترجح تحقيق النتائج المرجوة. ضع خطة مفصلة تحدد أهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك لتحقيق أهدافك. نفذ خطتك وراقبها بمرونة وأجر التعديلات اللازمة لبقاءك في المسار الصحيح

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القدرة على الإلهام

نموذج آخر لأهم الصفات القيادية التي تتصف بها شخصية لوجان روي هي القدرة على الإلهام، إذ تعد جاذبية لوجان وقدرته على تحفيز موظفيه على العمل الجاد وتحقيق المزيد، من السمات المهمة الأخرى للقيادة.

استطاع لوجان روي حشد موظفيه، وعائلته، حول هدف مشترك وإثارة حماستهم بشأن مستقبل الشركة.

يلقي لوجان خطابا مثيرا لمجموعة من الموظفين، يلهمهم فيه العمل بجدية وتحقيق المزيد قائلا: "سنكون أكبر شركة إعلامية في العالم. وستكونون جميعًا جزءًا منها." (الموسم 2، الحلقة 10).

للتأكيد على أهمية القدرة على الإلهام، نسترجع مقولة خبير القيادة سيمون سينك: "أفضل القادة هم أولئك القادرين على إلهام موظفيهم ليكونوا أفضل ما لديهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة."

لكن القدرة على الإلهام ليست وليدة اللحظة، لا يمكنك فجأة أن تقف وسط موظفيك وتلقي خطابا تطلب منهم فيه العمل بجد وتكريس أفكارهم لهدف نجاح الخطط السنوية للشركة. بدلا من ذلك، يمتلك القادة القادرون على إلهام الآخرين صفات معينة تمكنهم من القيام بذلك.

تشمل هذه الصفات امتلاك رؤية واضحة ومقنعة، والشغف بالفكرة وحشد الثقة حولها، والتواصل الفعال العميق مع الآخرين، والقدرة على بناء مساحة من الألفة والقيادة بالقدوة.

تتضح الصفات السابقة في شخصية لوجان روي خلال المسلسل، إنه شخص لديه رؤية وشغوف بفكرته: "مهمتنا هي إعطاء الناس ما يريدون قبل أن يعلموا أنهم يريدون ذلك." (الموسم 1 الحلقة 2) كما أنه لديه ثقة لا متناهية في أفكاره وقدرته على النجاح، وإيصال أفكاره لموظفيه: "سنبني أكبر شركة إعلامية في العالم. سنأخذ هذا الشيء إلى القمر." (الموسم 1، الحلقة 1).

كما تتضح قدرته على التواصل الفعال العميق خلال حادث إطلاق النار في مقر الشركة، إذ يقول لهم: "أريد أن يعرف الجميع في هذه الشركة أن سلامتك هي شاغلي الأكبر. سوف نجتمع معًا ونتغلب على هذه العاصفة." (الموسم 2، الحلقة 4).

كل تلك الصفات مجتمعة، وغيرها مثل التعاطف والتحلي بالصدق والشفافية وإظهار العاطفة، يمكنها أن تجعل منك شخصية ملهمة لزملائك وموظفيك.