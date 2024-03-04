المصدرين المصريين: طرح ملامح خارطة الطريق لزيادة الصادرات

أعلن محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن جمعية المصدرين المصريين قررت تنظيم "يوم المصدر المصري" سنويًا، تكريمًا للشركات المصدرة العاملة برغم التحديات والأزمات الراهنة على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف أنه سيتم طرح ملامح خارطة الطريق لزيادة الصادرات المصرية خلال التوصيات النهائية.

وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين في كلمة الافتتاح في النسخة الأولى من يوم المصدر المصري أنه لن يسعنا تكريم جميع الشركات المصدره رغم رغبتنا في ذلك وقد استعنا بشركائنا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واعتمدنا على أرقام الهيئة الرسمية لتحديد كبار المصدرين في القطاعات المختلفة خلال العام 2023.

وقال قاسم إن هذا الحدث يأتي تأكيدًا على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الممكن والضروري من خلال العمل بخطى قوية ثابتة ومحددة الاتجاه لتصل جمهورية مصر العربية إلى المكانة الاقتصادية التي تستحقها على مستوى العالم.

وأضاف رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink: “نعلم أن الاقتصادات التي تستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية هي تلك التي ترتكن إلى قاعدة انتاجية صناعية وزراعية ذات كفاءة وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية”، مضيفا أن الدولة أعلنت هدفا طموحا لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات وهو أمر ليس بعيد المنال مؤكدا أن لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف إذا توفرت البيئة الملائمة.

وقال إنه على الرغم من نجاحنا خلال تلك الفترة في تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة الصادرات من السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بأكثر من 90% في المتوسط، إلا أن نسبة السلع تامة الصنع المصدرة من حجم الصادرات المصرية لم تتجاوز 40% في المتوسط خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ضعف الاستثمار الحقيقي وتراجع إنتاجية عوامل الإنتاج وسلبية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك كما جاء في آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الإنتاج في مصر. وهذا على النقيض من البلدان التي تعتمد على التطوير والابتكار والحفاظ على معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي.