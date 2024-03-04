الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المصدرين المصريين: طرح ملامح خارطة الطريق لزيادة الصادرات

المصدرين المصريين
المصدرين المصريين

أعلن محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن جمعية المصدرين المصريين قررت تنظيم "يوم المصدر المصري" سنويًا، تكريمًا للشركات المصدرة العاملة برغم التحديات والأزمات الراهنة على المستويين المحلي والعالمي. وأضاف أنه سيتم طرح ملامح خارطة الطريق لزيادة الصادرات المصرية خلال التوصيات النهائية.

جمعية المصدرين تطلق النسخة الأولى لمبادرة "يوم المصدر المصري"

وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين  في كلمة الافتتاح في النسخة الأولى من يوم المصدر المصري أنه لن يسعنا  تكريم جميع الشركات المصدره رغم رغبتنا في ذلك وقد استعنا  بشركائنا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واعتمدنا على أرقام الهيئة الرسمية لتحديد كبار المصدرين في القطاعات المختلفة خلال العام 2023.

وقال قاسم إن هذا الحدث يأتي تأكيدًا على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الممكن والضروري من خلال العمل بخطى قوية ثابتة ومحددة الاتجاه لتصل جمهورية مصر العربية إلى المكانة الاقتصادية التي تستحقها على مستوى العالم.

وأضاف رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink: “نعلم أن الاقتصادات التي تستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية هي تلك التي ترتكن  إلى قاعدة انتاجية صناعية وزراعية ذات كفاءة وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية”، مضيفا أن الدولة أعلنت هدفا طموحا لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار  دولار خلال ثلاثة سنوات وهو أمر ليس بعيد المنال مؤكدا أن لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف إذا توفرت البيئة الملائمة.

وقال إنه على الرغم من نجاحنا خلال تلك الفترة في تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة الصادرات من السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بأكثر من 90% في المتوسط، إلا أن نسبة السلع تامة الصنع المصدرة من حجم الصادرات المصرية لم تتجاوز 40% في المتوسط خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ضعف الاستثمار الحقيقي وتراجع إنتاجية عوامل الإنتاج وسلبية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك كما جاء في آخر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الإنتاج في مصر. وهذا على النقيض من البلدان التي تعتمد على التطوير والابتكار والحفاظ على معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي.

ملامح خارطة الطريق لزيادة الصادرات المصدرين المصريين

مواد متعلقة

جمعية المصدرين تطلق النسخة الأولى لمبادرة "يوم المصدر المصري"

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

"الوزراء" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال