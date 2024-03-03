الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

والدة طالبة العريش تنفي انتحار ابنتها: "وكيل الجامعة هددها"

طالبة العريش
طالبة العريش

نفت نشوى جمعة والدة نيرة الزغبي، الطالبة التي عثر عليها ميتة داخل غرفتها بالعريش أن تكون ابنتها أقدمت “على الانتحار”.

وقالت نشوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج في المساء مع قصواء الذي يبث على CBC، إن ابنتها كانت ملتزمة دينيًا وصائمة وختمت القرآن الأسبوعي مع شيخها على تطبيق زووم، ولم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية أو صحية تدفعها للانتحار.

أضافت أن ابنتها اتصلت بها قبل وفاتها وشكت من ألم في المعدة، فنصحتها بشرب الليمون الساخن، ولم تكن تشير إلى أي شيء يوحي برغبتها في الانتهاء من حياتها.

وأوضحت أنها لم ترغب في الظهور في وسائل الإعلام للحديث عن قضية ابنتها، لكنها اضطرت لذلك بعد أن بدأ المتهمون بالتشهير بها والترويج لفكرة أنها انتحرت بسبب ضغوط الدراسة أو الحب.

وكشفت أنها قدمت شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم ضد وكيل الجامعة وزميلتها، متهمة إياهما بالتهديد والابتزاز والتسبب في موت ابنتها، مؤكدة أن لديها أدلة ورسائل تثبت ذلك.

وقالت إن وكيل النيابة تأثر بشدة بما رأه من رسائل الابتزاز التي وصلت لابنتها، وأنه بكى عندما شاهد حالتها، مشيرة إلى أنها تثق في العدالة وتنتظر حق ابنتها من الله.

واختتمت حديثها بالقول إنها تتحدث للرأي العام لتوضح الحقيقة ولتحذر من تكرار مثل هذه الجرائم ضد الطلاب الأبرياء، ولتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

نشوى جمعة والدة نيرة الزغبي نيرة الزغبي قصواء الخلالي في المساء مع قصواء وزارة التربية والتعليم التهديد والابتزاز وكيل الجامعة

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