أرملة حلمى بكر تكشف حقيقة الخلافات مع أسرة الموسيقار الراحل

كشفت سماح القرشي، أرملة الموسيقار حلمي بكر، حقيقة خلافاتها والتي دارت بعد وفاته: "حلمي بكر كان غالي على مصر والوطن العربي كله ولا يستحق المهاترات التي تعرض لها بعد رحيله".

أضافت سماح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة “المحور”:"كان مستاءً من المهاترات التي نالت سيرته والتعليقات السلبية على حياته الشخصية، وكان يقول دائمًا كل واحد عاوز يركب الترند، يعمل مهاترات وكانت تلك عبارته المفضلة، كان يقول لي دائما مترديش".

وحول طبيعة الخلافات: "لا توجد مشكلات بيننا ومبدأتش بمشكلة وأقول لابنه البقاء والدوام لله وأعزيه في والده فقد أوصاه حلمي على ابنتنا ريهام، أما بالنسبة لي فأوصاني به حلمي بكر فهو ألا أتركه قبل أن أشارك في دفنه بالمقابر، كما أوصاني بأن أعتني بابنتنا".

وأكدت أرملة حلمي بكر أنه لا يوجد اختلاف أو خلاف مع هشام ابن الراحل حلمي بكر:"لسنا مختلفين معه، ولا يوجد لدى أي تعليق حول أي شيء صرح به بخصوص وجود خلافات بيننا".