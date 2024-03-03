الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أرملة حلمى بكر تكشف حقيقة الخلافات مع أسرة الموسيقار الراحل

حلمي بكر
حلمي بكر

كشفت سماح القرشي، أرملة الموسيقار حلمي بكر، حقيقة خلافاتها والتي دارت بعد وفاته: "حلمي بكر كان غالي على مصر والوطن العربي كله ولا يستحق المهاترات التي تعرض لها بعد رحيله".

أضافت سماح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة “المحور”:"كان مستاءً من المهاترات التي نالت سيرته والتعليقات السلبية على حياته الشخصية، وكان يقول دائمًا كل واحد عاوز يركب الترند، يعمل مهاترات وكانت تلك عبارته المفضلة، كان يقول لي دائما مترديش".

وحول طبيعة الخلافات: "لا توجد مشكلات بيننا ومبدأتش بمشكلة وأقول لابنه البقاء والدوام لله وأعزيه في والده فقد أوصاه حلمي على ابنتنا ريهام، أما بالنسبة لي فأوصاني به حلمي بكر فهو ألا أتركه قبل أن أشارك في دفنه بالمقابر، كما أوصاني بأن أعتني بابنتنا".

وأكدت أرملة حلمي بكر أنه لا يوجد اختلاف أو خلاف مع هشام ابن الراحل حلمي بكر:"لسنا مختلفين معه، ولا يوجد لدى أي تعليق حول أي شيء صرح به بخصوص وجود خلافات بيننا".

حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر وفاة حلمي بكر سماح القرشي أرملة حلمي بكر

مواد متعلقة

بعد أكثر من ساعتين.. حضور نجل الموسيقار حلمى بكر لعزاء والده

الأكثر قراءة

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

حبس متهمين اثنين فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين