احتفاء بالدكتور محمد عبدالمطلب بمؤتمر معهد النقد الفنى.. غدًا

يحتفي المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمسيرة وتجربة الناقد الدكتور محمد عبدالمطلب الإبداعية وسط محبيه، غدًا الإثنين، وبمشروع أفق الصادر عن بيت الحكمة للثقافة؛ وذلك ضمن فعاليات اللقاء الفكري "آفاق النقد الأدبي ومستقبل المعرفة" بالمؤتمر العلمي الثالث للمعهد؛ الذى انطلقت فعالياته اليوم الأحد تحت عنوان "الوعي النقدي وتحولات الإبداع.. التنوع الثقافي وسؤال الهوية".

المشاركون فى اللقاء الفكري

يشارك في اللقاء الفكري كل من الدكتور أحمد السعيد مؤسس بيت الحكمة للثقافة، والناقد الدكتور خيرى دومة، والناقد الدكتور محمد عبدالمطلب، والروائي والناقد سيد الوكيل، ويدير اللقاء الناقد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب.

جدير بالذكر أن انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، تحت رئاسة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 7 مارس بأكاديمية الفنون.

أكثر من 50 بحثًا من 6 دول عربية فى المؤتمر

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 بحثًا من 6 دول عربية، وسوف تطبع الأبحاث الفائزة في كتاب بعد انتهاء الفعاليات، ويُمنح المشارك إفادة بالمشاركة والنشر.

وتتضمن محاور المؤتمر: فنون الإعلام والاتصال: تحديات التنوع والخصوصية الثقافية، هوية الطفل العربي في العصر الرقمي، إبداع المستقبل، الفلكلور وصون التراث: من القراءة إلى تجذير الهوية، الراهن المسرحي وتساؤلات الهوية، سيكولوجية الإبداع وتحولات الوعي النقدي، قوانين الملكية الفكرية وتشريعات العمل الثقافي، المتغيرات الاجتماعية والتقنية: صناعة السينما والإنتاج الدرامي، الفنون التشكيلية ومفردات الهوية البصرية، الباليه والأداء الحركي والتفاعلات الثقافية والحضارية، النص الأدبي المعاصر: عناصر الهوية والتنوع الثقافى، (مائدة مستديرة)، النقد الثقافي وراهن الممارسة النقدية: المُساءَلة والاختلاف.

ويستهدف المؤتمر إبراز الجهود النقدية الحديثة في مجال الفنون والإبداع، تطوير الواقع المعاصر للفنون والإبداع في العالم العربي، مواكبة النظريات الحديثة في نقد الإبداع والفنون والآداب، تأطير راهن الفنون والإبداع في ظل تحديات العولمة والثورة الرقمية، الوقوف على أثر التنوع الثقافي على الفنون والإبداع بمختلف مجالاتهما، إثراء الدرس النقدي بأبحاث جديدة تتناول العلاقة بين الإبداع والهوية والخصوصية الثقافية.