الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

جريدة الدستور

تنافس النجمة روجينا خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل سر إلهي المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل ضمن الموسم الرمضاني.

مسلسل سر إلهي 

ولاقى برومو مسلسل سر إلهي نجاحًا كبيرًا منذ الإعلان عنه من قبل الشركة، إذ تجسد النجمة روجينا دور مختلف عما قدمته فيما سبق، والمقرر أنها تنافس به خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

ينتمي مسلسل سر إلهي بطولة روجينا لفئة الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. سر إلهي لـ روجينا

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

من المقرر أن يعرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC  التي نشرت بوستر المسلسل وكتبت: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة".

وسيتم عرض المسلسل على قناة CBCDrama، ونشرت بوستر للمسلسل وكتبت عليه: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBCDrama في رمضان شهر الفرحة".

مسلسلات رمضان 2024.. سر إلهي لـ روجينا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا

كما روجت كلتا القناتان لمسلسل سر إلهي في عدة منشورات خاصة بالمسلسل، مع صور من بوسترات للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2024، إذ ينتظر محبو النجمة روجينا عرض المسلسل المكون من 15 حلقة على تلك القنوات التي تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل سر إلهي

  • روجينا
  • محمد ثروت
  • أحمد مجدي
  • مي سليم
  • رنا رئيس
  • نهى عابدين
  • محمود حجازي
  • صلاح عبدالله
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • مريم أشرف زكي
  • نورا مهدي
  • محمد فريد

ويعد مسلسل سر إلهي من ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، وحمدي التايه، وﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز.

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