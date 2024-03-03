الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

الكبير أوي
الكبير أوي

تدور فكرة مسلسل الكبير أوي 8 حول فكرة الهالوين والكاميرا الخفية التي تدخل للمرة الأولى في قرية المزرايطة.

مسلسل الكبير أوى 8 


عدد الحلقات: (30 حلقة)

بطولة: أحمد مكي-  محمد سلام-  رحمة أحمد-  بيومي فؤاد-  مصطفى غريب-  هشام إسماعيل-  محمد سلام- 

تأليف وإخراج أحمد الجندي
إنتاج: شركة سينرجي

التصنيف: (كوميدي)

قنوات عرض الكبير أوي 8

من المقرر عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال الموسم الرمضاني لعام 2024ـ على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

https://fb.watch/qAczgKi72E/?mibextid=Nif5oz

 

 

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