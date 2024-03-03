مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

تدور فكرة مسلسل الكبير أوي 8 حول فكرة الهالوين والكاميرا الخفية التي تدخل للمرة الأولى في قرية المزرايطة.

مسلسل الكبير أوى 8



عدد الحلقات: (30 حلقة)



بطولة: أحمد مكي- محمد سلام- رحمة أحمد- بيومي فؤاد- مصطفى غريب- هشام إسماعيل- محمد سلام-



تأليف وإخراج أحمد الجندي

إنتاج: شركة سينرجي



التصنيف: (كوميدي)

قنوات عرض الكبير أوي 8

من المقرر عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال الموسم الرمضاني لعام 2024ـ على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

https://fb.watch/qAczgKi72E/?mibextid=Nif5oz