مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي
تدور فكرة مسلسل الكبير أوي 8 حول فكرة الهالوين والكاميرا الخفية التي تدخل للمرة الأولى في قرية المزرايطة.
مسلسل الكبير أوى 8
عدد الحلقات: (30 حلقة)
بطولة: أحمد مكي- محمد سلام- رحمة أحمد- بيومي فؤاد- مصطفى غريب- هشام إسماعيل- محمد سلام-
تأليف وإخراج أحمد الجندي
إنتاج: شركة سينرجي
التصنيف: (كوميدي)
قنوات عرض الكبير أوي 8
من المقرر عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال الموسم الرمضاني لعام 2024ـ على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.
https://fb.watch/qAczgKi72E/?mibextid=Nif5oz
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