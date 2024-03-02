حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، استهداف ‌‌‌‌‏ثكنة زبدين التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق مقاتلي حزب الله اللبناني صاروخا على قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

توقعات بالحرب الشاملة بين اسرائيل وحزب الله

فيما اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أمر متوقع منذ 8 أكتوبر الماضي، لكن غير المعروف هو حجم الدمار الذي ستلحقه هذه الحرب بالبنية التحتية المدنية في إسرائيل، خاصة في ظل غياب الدعم الأمريكي لهذه الحرب.

الكاتبة داليا شيندلين كتبت تقريرا في هآرتس ذكرت فيه أن إطلاق حزب الله النار على المواقع الإسرائيلية من الجنوب اللبناني منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أدى لإجلاء قرابة 80 ألف إسرائيلي و75 ألف لبناني من المناطق الحدودية.

حزب الله بحسب التقرير يسعى لتفادي حرب واسعة النطاق، وهو ما ظهر جليا في خطابات زعيمه حسن نصر الله، وفي المقابل تعمل قيادات إسرائيلية على تبني نهج أكثر عدوانية تجاه الحزب.