السلطات تعتقل صالح ديبى "عم" رئيس تشاد

أفادت مصادر دبلوماسية تشادية، بأن السلطات في إنجامينا اعتقلت صالح ديبي، عم رئيس تشاد الحالى محمد إدريس ديبى، وشقيق الرئيس الراحل، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

اعتقال "عم" رئيس تشاد

وأضافت المصادر، أن السلطات في تشاد تتهم صالح ديبي بتكوين جماعات معارضة لتغيير النظام بالبلاد، مشيرةً إلى أنه تم "إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ورئيس الوزراء سوكسيه ماسرا يعلن دعمه للرئيس".

وذكرت المصادر التشادية، أن هناك انقسامًا داخل الحرس الجمهوري، بين قوات التدخل السريع التابعة لمحمد ديبي، وقوات الحرس الرئاسي التابعة لصالح المعتقل.