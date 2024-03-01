الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب مانشستر يونايتد يطالب فولهام بالاعتذار بعد السخرية من برونو فيرنانديز

تين هاج
تين هاج

طالب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، نادي فولهام بالاعتذار بعد السخرية من البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد ولاعب وسط الفريق.

وشن تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، هجومه بعد انتقاد بأن قائد الفريق ادعى الإصابة عقب فوز فريقه أمس على نوتنجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبل مواجهة يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي، سئل تين هاج عن منشور لنادي فولهام عبر منصة "تيك توك" والذي أظهر فيرنانديز وهو ساقط على أرضية الملعب خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، مع تعليق: "سعداء لأنه بخير".

وقال المدرب الهولندي: "لا أعلم ذلك، ولكن إذا فعلوا ذلك سأقول إنه شيء غير صحيح، بالطبع ليس صحيحا بالمرة أن يصدر ناد مثل هذا بيان، أنهم مخطئون وعليهم الاعتذار".

وأعرب تين هاج عن اعتقاده بأن لاعبي نوتنجهام فورست كانوا يستهدفون فيرنانديز في تدخلاتهم، وقال: "إنه لاعب كرة قدم رائع وهو يخلق الكثير من الفرص، أنه أكثر من يخلق الفرص في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "أنت ترى كيف يستهدفه المنافسين في المباريات خاصة بعد مباراة يوم السبت الماضي، حينما تعرض لكدمة وقد رأوا ذلك،، وشعرت بعد ذلك أن الحكم يجب أن يحميه، كان عليهم التغيير في بداية المباراة لأنه كان من الواضح أنهم كانوا يستهدفونه".

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