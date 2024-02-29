خبير اقتصادي: مصر تقدم حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه تتيح فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر إمكانية تطوير مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وإنتاج الوقود النظيف للسيارات والصناعات، وتوليد الكهرباء بطرق صديقة للبيئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تقدم الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، مما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

وأوضح أنه من الجوانب الإيجابية الأخرى، يمكن للاستثمار في الهيدروجين الأخضر في مصر أن يسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. علاوة على ذلك، يمكن أن يلعب الهيدروجين دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أنه من المهم أن تستفيد مصر من الخبرات العالمية والتعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر، وتطوير شراكات استراتيجية مع شركات دولية متخصصة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأوضح أنه تتيح فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وتعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتحقيق الرؤية الشاملة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر والاستفادة القصوى من الفرص الواعدة التي تقدمها هذه التقنية المبتكرة.

وأكد بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تكون مصر رائدة في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة، وتحقيق تحولًا نحو اقتصاد أكثر استدامة ونظافة، يتطلب ذلك تعزيز التعاون مع الشركات الدولية الرائدة في هذا المجال واستثمارات كبيرة في البنية التحتية والبحث والتطوير.

وأوضح أنه من المهم أن يكون هناك رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، تشمل تحديد الأهداف والأولويات ووضع خطط عمل واضحة لتحقيقها، يجب أن تلتزم الحكومة بتوفير الدعم اللازم وإنشاء بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين وتحفيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.