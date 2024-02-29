الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل فى اتهامه بترويج العملات الأجنبية المقلدة بالقاهرة

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل فى اتهامه بترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى- 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية.. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامي تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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