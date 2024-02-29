الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

واشنطن: البيت الأبيض يُراقب تطورات حادث دوار النابلسى الخطير فى غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يبحث الوضع في غزة فيما يتعلق بشاحنات المساعدات الغذائية والتقارير عن مقتل العشرات، ووصف الأمر بأنه "حادث خطير".

كما دعا المتحدث، في بيان له، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف: "نحزن على فقدان أرواح الأبرياء ونعترف بالوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم، وهذا يؤكد أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار. 

 وأضاف البيان "نواصل العمل ليلًا ونهارًا لتحقيق هذه النتيجة".

إسرائيل : المساعدات الإنسانية مأساة 

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من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان للصحفيين إن الأشخاص في غزة الذين قتلوا أثناء انتظارهم في طابور المساعدات الإنسانية "يشكلون مأساة واضحة، لكننا لسنا متأكدين من التفاصيل بعد".

واستشهد ما لا يقل عن 104 أشخاص، وأصيب 760 آخرين في حادثة فوضوية استخدمت فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي الذخيرة الحية بينما كان المدنيون الفلسطينيون الجياع يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وكان المدنيون يتجمعون حول شاحنات المساعدات التي وصلت حديثًا على أمل الحصول على الغذاء، عندما بدأت الدبابات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية إطلاق النار على الناس في شارع هارون الرشيد غرب مدينة غزة، في منطقة الشيخ عجلين.

وقال مسئول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، إن قوات الجيش الإسرائيلي استخدمت الذخيرة الحية على الأشخاص المحيطين بشاحنة المساعدات عندما "اقترب الحشد من القوات بطريقة شكلت تهديدًا للقوات، التي ردت على التهديد بالذخيرة الحية". 

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