عراق التاريخ

في مقالي السابق تحدثت عن ( علي ابن ابي طالب ) وزيارتي له وللحسين في (كربلاء ) و(النجف الاشرف) و لكن.. هل ينتهي الامر عند تلك القامات والمقامات والعتبات المقدسة فقط ؟ الاجابة هي لا.. فالعراق يضم فوق ترابه وتحت التراب أسماءً يندر ان نجدها -او بعبارة أدق - نجد هذا العدد وهذا الكم من الشخصيات التاريخية المؤثرة والتي لها وضعية خاصة وتختلف بشكل كبير وتتميز عن أي مكان دونها.

ف( المتنبي) و (ابو تمام ) و(ابو نواس ) لهم جميعا أضرحةً في العراق وسميت شوارع في بغداد بأسمائهم وصممت لهم التماثيل وضمت ابداعاتهم وحيواتهم في كتب التاريخ.. وشاعرةً يشار إليها بالبنان وهي (رابعة العدوية) شهيدة العشق الالهي والتي نسجت اشعارًا ومناجاةً للخالق ولدت وعاشت ودفنت في مدينة (البصرة ) فالامر ليس مقصورا على الذكور او الرجال فقط.. وليس مقصورًا ايضا على الشعراء.. فشخصيات مثل (عنترة ابن شداد ) و(شهريار وشهرزاد ) وهؤلاء لهم نصب تذكارية تشهد عليها شوارع بغداد.. فالعراق ولمن لا يعرف يضم حقًا بين جنباته وعلى ارضه تاريخًا عريقًا ويوجد تحت ترابه ليس فقط شهداءٌ وشعراء بل أنبياء وعلماء وأئمة !

فنبي الله (يونس ) الذي ناجا ربه ومكث في بطن الحوت ودعا الله قائلا ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ) قبره موجود في العراق

و ( ابو الانبياء ) سيدنا ابراهيم الخليل كان في العراق عندما بدأ دعوته للتوحيد وعبادة الاله الواحد ودعا للدين الحنيف وانسلخت عنه الاديان السماوية الثلاثة لذلك سميت بالاديان الابراهيمية.. ونبي الله ( إدريس ) الذي تحدث النبي عن لقائه به في واقعة الاسراء والمعراج ويقال انه لاقاه في السماء الرابعة ويقول اخرون ان اللقاء كان في السماء السادسة والتي رفع ومات فيها.. وذات الخلاف كائن حول مولده فيقال ان مولده كان في مدينة ( بابل ) في حين انه دفن في ( الكرادة ) وهي أحد أحياء مدينة بغداد الشهيرة في حين يرى أخرون انه ولد في مصر لكن حتمًا مرقده في بغداد ويعد من المراقد المقدسة لشيعة العراق.. وهو على كل حال نبي مبجل في اليهودية والمسيحية والاسلام والصابئة وهو اول نبي جاء بعد آدم وذكر باسمه وصفته في القرآن كذلك النبي ( يوشع ابن نون ) والذي اوصى الامام (احمد ابن حنبل ) بأن يدفع الى جواره في بغداد التي تضم على ارضها مسجد ومقام لحفيد النبي ( الكاظم ) و( الرضا ) ومقام ومسجد للامام ( ابو حنيفة النعمان ) و( بغداد ) هي المدينة التي بناها ( هارون الرشيد ) لذلك سميت بمدينة ( الرشيد ) في فترة من الفترات وفي مرحلة اخرى سميت بمدينة ( المنصور ) وكذلك أطلق عليها اسم مدينة ( الخلفاء الراشدين ) فللمدينة وللعراق كله تاريخ عريق.. ففيها من ناحية ( الموصل) موقعًا يشار الى انه لسفينة ( نوح ) ويعد مقصدًا ومزارًا للزائرين... اما ( الحسن البصري ) واسمه يدل على منشئه في مدينة ( البصرة ) التي تضم كما ذكرت رفات ( رابعة العدوية ) فالشعر والشعراء في العراق مسألة فارقة ولها خصوصيتها.. وما نسجه (الحسن البصري ) استثنائيا بكل المقاييس

فيكفيه ما قاله عن الموت إذ قال (ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت )

و فصاحته تلك هي ما انقذته من الحجاج حاصد الرقاب ! فدعائه الشهير والذي يقول فيه مناجيًا داعيًا ربه ( يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اللهم اجعل نقمته علي بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على ابراهيم ) جعل الحجاج يخاف ويعدل عن قتله تماما كما فعل من قبل مع الحاكم الذي أراد ايضا قتله بأمر من (يزيد ابن معاوية )

و عدل عن قتله عندما قال له ( ان الله يمنعك من يزيد.. لكن يزيد لا يمنعك من الله ) فعدل فورًا وتراجع عن قتله

فما لاقاه ( الحسن البصري )و آل بيت النبي من مآسٍ يشهد عليها العراق كله في أزمنة التطاحن والخلاف والخلافة حيث الصراع حول السلطة والثروة وكل ما حدث من شقاق بعد رحيل النبي في ( ثقيفة بني ساعدة ) وما تلاها ومع نشأة الخلافة ودولتها وصراع الخلفاء والفرقاء حول السلطة حتى وصلنا لصفين والتحكيم والمكيدة التي وقعت وأوقعت الجميع في براثن لا نستطيع النهوض منها حتى الان بعد أن شاب المشهد الكثير من المكر والكثير من الشر الأكيد الذي جعل من الاسلام وللاسف دينًا ودولة يتنازع عليها ! ويظل العراق وتاريخه شاهدًا على كل تلك المآسى والمكائد وشاهدًا أيضًا على جميع الدماء الطاهرة البريئة التي أريقت غدرًا وكراهية.. و تبقى الحياة وتبقى الحضارة ايضًا شاهدةً على التاريخ العريق بحلوه ومرّه.