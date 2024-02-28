الاتحاد المصرى للسلاح يستعد لاستضافة بطولة إفريقيا للناشئين والشباب بالقاهرة

يستعد الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني؛ لاستضافة منافسات بطولة إفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات والشباب والشابات خلال الفترة بين 1 وحتى 7 مارس المقبل داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة، بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 17 سنة والشباب والشابات تحت 20 سنة.

كما تشهد البطولة إقامة منافسات الفردي للثلاثة أسلحة للبراعم تحت 15 سنة للبنين والبنات.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني لتنظيم بطولة قوية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد، خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية على المستوى القاري وأيضا العالمي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.

وتأتي استضافة مصر للبطولة بعد نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.

كما نجحت مصر في استضافة بطولة أفريقيا للكبار للثلاثة أسلحة العام الماضي خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

من جانبه، أكد أحمد سمير الميداني عضو الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، أن الصعوبات التي تواجه البطولة كل عام هي تصادف إقامة بطولة أخري على نفس الملاعب قبلها مباشرةً.

وأوضح مدير البطولة: الوقت يكون ضيق لتجهيز الصالة ولكن تعودنا على ذلك ونجحنا في المهمة قبل انطلاق بطولة كأس العالم خلال الفترة من 22 وحتي 25 فبراير الجاري.

وعن إقامة بطولة العام الحالي في استاد القاهرة بعد إقامتها العام الماضي بالعاصمة الإدارية، قال: هذا نجاح كبير بالنسبة لاتحاد السلاح والانتشار والتواجد في عدد كبير من الأماكن يعد مميزا بالنسبة لنا كما أن الاحتياجات الخاصة بكل بطولة تتحكم في اختياراتنا وفق العدد المشارك لتقديم البطولة بأفضل شكل.

وأضاف: الإشادات التي نحصل عليها بعد كل بطولة تتحول لحرص وتركيز ومسئولية كبيرة وبدأنا التجهيز للبطولة مبكرا حتي تخرج بأفضل شكل ممكن.