إبراهيم حسن: هدفنا التأهل لكأس العالم.. وسنعمل على الفوز بأمم أفريقيا (خاص)

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، إن هدف الجهاز الفني الجديد للفراعنة هو التأهل لكأس العالم 2026 المقبل في أمريكا، كندا والمكسيك.

أضاف حسن لـ“الدستور”: “الهدف الأساسى واضح وصريح، وهو التأهل لكأس العالم المقبلة، وكما قُلت، لدينا ترتيب واضح للأهداف، لكن فى الوقت نفسه سنسعى بكل جهد للتتويج بكأس أمم إفريقيا، واستعادة هيبة منتخب مصر فى القارة”.

قال عن مواجهة مصر لمنتخبات النخبة في العالم: “بالتأكيد، سندرس هذه الجزئية إذا عُرض الأمر علينا، لكن لا أريد أن أجزم أن هناك خططًا حالية لذلك، وأكبر إثبات على ذلك أننا وافقنا على خوض البطولة الودية فى الإمارات، خلال مارس المقبل، التى ستشارك فيها منتخبات كبرى، مثل كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، لن نتأخر فى فعل ذلك، وسنبحث الخيارات المتاحة والمنتخبات التى يمكن الاستفادة من مواجهتها أثناء المعسكرات الودية”.

إبراهيم حسن لـ"الدستور": محمد صلاح سيظل قائد المنتخب.. ولا خلافات



وفي السياق، أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، أنه لا توجد أي خلافات مع محمد صلاح، قائد الفراعنة، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عكس ما يثار منذ تولي التوأم مهمة تدريب منتخب مصر.

وقال إبراهيم، في حواره مع "الدستور": "لا يوجد أى خلاف مع محمد صلاح، (صلاح) مثله مثل أى لاعب آخر فى منتخب مصر، وكابتن حسام حسن تحدث عنه بشكل جيد للغاية، ووضعه ضمن أفضل تشكيل تاريخى للمنتخب، وبالتأكيد سيكون له دور محورى خلال الفترة المقبلة، لا أعلم سبب تشويه العلاقة، أكيد هناك أشخاص لهم غرض من ذلك، لكن هذه المحاولات لن تؤثر على المنتخب".

وتابع عن سؤاله بخصوص ترتيب قادة المنتخب الحالي: "هذا الأمر سابق لأوانه فى الوقت الحالى، هناك قائد حالى هو محمد صلاح، لا يوجد أى تغيير، والفكرة لم تطرح حتى الآن".

إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

أضاف، أنه وكل أعضاء الجهاز الفنى لـ«الفراعنة» بقيادة شقيقه «حسام»، سيبذلون كل جهد ممكن لإعادة منتخب مصر إلى مكانته المعهودة، بعد سلسلة من الإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، معبرًا عن ذلك بقوله «هناكل النجيلة» لتحقيق هذا الهدف.