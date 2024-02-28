فى لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يُقبّل رأس الطفل الفلسطينى عبدالله الكحيل

في لفتة إنسانية، صعد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مسرح احتفالية "قادرون باختلاف 5" لتحية الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، الذي أصيب في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال السيسي، خلال كلمة وجهها للطفل عبدالله: "اسمح لي آجي أسلم عليك يا عبدالله".

وقبّل الرئيس السيسي رأس الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل.

وشهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"، ودور الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم ودمجهم في المؤسسات المختلفة.