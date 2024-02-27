الحوثى: لا وقف لهجمات البحر الأحمر حتى انتهاء الحصار الإسرائيلى على غزة

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم لن يعيدو النظر في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحرالأحمر إلا بمجرد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" على قطاع غزة.

وردًا على سؤال عما إذا كانوا سيوقفون الهجمات إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين، وفق رويترز إن الوضع سيعاد تقييمه إذا انتهى حصارغزة وتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

لن يكون هناك توقف لأي عمليات لمساعدة الشعب الفلسطيني

وقال: "لن يكون هناك توقف لأي عمليات لمساعدة الشعب الفلسطيني إلا بعد أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والحصار".

كما أرسل الحوثيون إشعارًا رسميًا لمسئولي الشحن وشركات التأمين بشأن ما وصفوه بحظر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا من الإبحار في البحار المحيطة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصحفيين إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية، ولم تتمكن السلطة منذ أشهر من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال، التي زعمت إسرائيل أنها قد ترسل إلى غزة لتمويل حماس.

وذكرت يلين أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع القطاع الإنساني للمساعدة في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

واتهمت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية في غزة بتعطيل قافلة إجلاء طبي في خان يونس وإجبار المسعفين على خلع ملابسهم للتفتيش قبل اعتقالهم.