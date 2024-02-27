الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اطلع يا ولدى برد قلبى.. أهالى غرقى معدية منشأة القناطر ينتظرون انتشال جثثهم

جريدة الدستور

"اطلع يا ولدي برد قلبي".. صرخات تدوي على شاطئ نهر النيل في عزبة ربيع، بعد مرور 72 ساعة على مأساة غرق معدية منشأة القناطر واستمرار غياب 4 جثامين بالمياه. 

 

ويصارع رجال الضفادع البشرية بمعاونة الصيادين الزمن للبحث عن الضحايا المفقودين وانتشال جثامينهم، خاصة أنه مع مرور الوقت يتم توسيع دائرة البحث بسبب جرف التيار للجثامين بعيدًا عن مكان غرقها، ما قد يصعب مهمة العثور عليهم خاصة أن الرياح البحيري ممتد لفرع رشيد. 

 

والأربعة الباقين من الضحايا هم: عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، نجار شدة معدنية، سيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، نجار شدة معدنية، محمود إبراهيم محمود خليل، نجار شدة معدنية، ومحمود محمد السيد محمد عامر، ضابط أمن صناعي. 

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المركب كان يقل 15 عاملاً من شركة مقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربًا تاركًا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعًا بعد تماثلهم للشفاء من حالة إسفكسيا الاختناق التي أصابتهم نتيجة ابتلاعهم المياه. 

ويستعين رجال الإنقاذ النهري بالصيادين من القرية والقرى المجاورة للمساعدة في عملية البحث عن جثامين 4 ضحايا مفقودين، بينما ترفض أسرهم مغادرة شاطئ النيل قبل خروج جثث فلذات أكبادهم. 

txt

تجديد حبس المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

txt

14 ضحية والمراكبي على قيد الحياة.. مفاجآت في غرق معدية منشأة القناطر

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والإصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص. 

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالًا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث.

معدية منشأة القناطر غرق معدية منشأة القناطر غرق معدية عزبة ربيع الضفادع البشرية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة