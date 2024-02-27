اطلع يا ولدى برد قلبى.. أهالى غرقى معدية منشأة القناطر ينتظرون انتشال جثثهم

"اطلع يا ولدي برد قلبي".. صرخات تدوي على شاطئ نهر النيل في عزبة ربيع، بعد مرور 72 ساعة على مأساة غرق معدية منشأة القناطر واستمرار غياب 4 جثامين بالمياه.

ويصارع رجال الضفادع البشرية بمعاونة الصيادين الزمن للبحث عن الضحايا المفقودين وانتشال جثامينهم، خاصة أنه مع مرور الوقت يتم توسيع دائرة البحث بسبب جرف التيار للجثامين بعيدًا عن مكان غرقها، ما قد يصعب مهمة العثور عليهم خاصة أن الرياح البحيري ممتد لفرع رشيد.

والأربعة الباقين من الضحايا هم: عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، نجار شدة معدنية، سيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، نجار شدة معدنية، محمود إبراهيم محمود خليل، نجار شدة معدنية، ومحمود محمد السيد محمد عامر، ضابط أمن صناعي.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المركب كان يقل 15 عاملاً من شركة مقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربًا تاركًا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعًا بعد تماثلهم للشفاء من حالة إسفكسيا الاختناق التي أصابتهم نتيجة ابتلاعهم المياه.

ويستعين رجال الإنقاذ النهري بالصيادين من القرية والقرى المجاورة للمساعدة في عملية البحث عن جثامين 4 ضحايا مفقودين، بينما ترفض أسرهم مغادرة شاطئ النيل قبل خروج جثث فلذات أكبادهم.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والإصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالًا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث.