وزير الدفاع يلتقى عددًا من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية، فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كل الأصعدة.

وبدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبدالمعطى عبدالعزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد على بذل الغالى والنفيس فى تنفيذ كافة المهام المكلفين بها بعقيدة إيمانية راسخة لإعلاء مصلحة الوطن والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم من تضحيات.

وألقى الفريق أول محـمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأدار القائد العام حوارًا مع عدد من قادة وضباط وأفراد المنطقة المركزية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم حول الأوضاع الراهنة والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة التى تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار فى المنطقة، فضلًا عن تداعياتها الداخلية على الاقتصاد المصرى.

وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لأفراد القوات المسلحة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى مستويات التدريب والاستعداد القتالى والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير الإمكانات للاهتمام بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا واجتماعيًا ورفع روحهم المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.