الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر: إخلاء 18 فلسطينيًا وتسليم الإمدادات لمستشفى الأمل بخان يونس

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

كشفت منظمة  الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الاثنين، تفاصيل النجاح في إخلاء 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، ثمانية منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها عبر “إكس”، أنه تم تسليم الإمدادات اللوجستية والغذاء والمياه إلى المستشفى الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال يعرقل مرور قافلة لنحو 7 ساعات 

 

txt

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

وأكدت الجمعية، أنه رغم التنسيق المسبق من قبل فريق القافلة التابع للأمم المتحدة ومرافقتهم، إلا أن الاحتلال عرقل مرور القافلة لنحو 7 ساعات على الحاجز العسكري غرب حي الأمل.

وتم إجبار جميع المسعفين على النزول من سياراتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم اعتقال ثلاثة منهم واقتيادهم إلى مكان مجهول بعد تجريدهم من ملابسهم.

وأفرج الاحتلال عن أحدهما بعد منتصف الليل، فيما يتواصل اعتقال المسعفين جهاد أسلم ورمضان عاشور منذ مساء أمس.

الهلال الأحمر فلسطين إسرائيل مستشفى الأمل غزة

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟