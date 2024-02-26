الهلال الأحمر: إخلاء 18 فلسطينيًا وتسليم الإمدادات لمستشفى الأمل بخان يونس

كشفت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الاثنين، تفاصيل النجاح في إخلاء 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، ثمانية منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها عبر “إكس”، أنه تم تسليم الإمدادات اللوجستية والغذاء والمياه إلى المستشفى الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال يعرقل مرور قافلة لنحو 7 ساعات

وأكدت الجمعية، أنه رغم التنسيق المسبق من قبل فريق القافلة التابع للأمم المتحدة ومرافقتهم، إلا أن الاحتلال عرقل مرور القافلة لنحو 7 ساعات على الحاجز العسكري غرب حي الأمل.

وتم إجبار جميع المسعفين على النزول من سياراتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم اعتقال ثلاثة منهم واقتيادهم إلى مكان مجهول بعد تجريدهم من ملابسهم.

وأفرج الاحتلال عن أحدهما بعد منتصف الليل، فيما يتواصل اعتقال المسعفين جهاد أسلم ورمضان عاشور منذ مساء أمس.