صلاح عامر يفوز بالأغلبية وكيلًا لمجلس أمناء تنمية مدينة حدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد لعام 2024 / 2025 ليحصل الدكتور المهندس وائل الخولي على رئاسة مجلس الامناء ممثلا عن جمعية المستثمرين بمدينة ٦اكتوبر.

ضم المجلس فى عضويته كلًا من المهندس مصطفى التوني وكيل مجلس الامناء ممثلا عن جمعية المستثمرين والكاتب الصحفي والاعلامي صلاح عامر وكيلا لمجلس الامناء لمدينة حدائق اكتوبر ممثلا عن السكان بالاغلبية الاصوات وفوز اللواء رشدي همام رئيسا للجنة التنفيذية بالمجلس، وقد تم تشكيل رؤساء للجان التموين والسكان والصحة والمرأة والإعلام والشباب والرياضة والنقل والمواصلات والأمن والتعليم.

مجلس أمناء حدائق أكتوبر

وأكد الكاتب الصحفي والاعلامي صلاح عامر وكيل مجلس الامناء مدينة حدائق أكتوبر ورئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، أن الاهتمام بملفات التعليم يأتى فى مقدمة أولويات عمل المجلس، حيث سيتم على الفور الموافقة على صرف حافز الاثابة للعاملين المؤقتين عن الشهور الماضيه بواقع 500 جنيه عن كل شهر بعد إجراء حصر لكل العاملين المؤقتين في جميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمدينة حدائق اكتوبر من خلال إعداد الكشوف المعتمدة من الادارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، فضلا عن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بانشاء عدد من معارض اهلا رمضان بالتنسيق مع جهاز مدينه حدائق اكتوبر والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخليه والمديريه التموين والتجاره الداخليه بالجيزه على ان يتم انشاء هذه المعارض لتوفير السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة بنسبة 25% الى 30% مقارنة بمثيلتها في الاسواق المحلية.

وأكد وكيل مجلس الأمناء بمدينة حدائق أكتوبر أن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق اكتوبر وافق على مطلب مجلس الامناء بتوفير مساحات للعارضين في معرض اهلا الرمضان بدون مقابل مجانا، على ان يتم طرح السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والياميش باسعار مخفضة عن الأسواق المحلية.

أولويات مجلس الأمناء الجديد

وأضاف عامر أن من أولويات مجلس الأمناء الجديد العمل على توفير المواصلات الداخليه وربط المدينة ببعضها البعض من خلال وسيلة مواصلات بسعر رمزي للمواطنين داخل حدائق اكتوبر وزيادة سيارات الميني باص لربط المدينة بالحصري والسادس من اكتوبر والشيخ زايد حيث هناك زحاما شديدا في تلك المواقف والسرفيس والعمل على متابعه خطوط السير للمطالبة بانشاء موقف سرفيس داخل حدائق اكتوبر ليخدم المدينه خلال الفتره المقبله.

وتابع عامر أنه من الأولويات ايضا السعي وراء تشغيل الوحدات الصحية المتوفره داخل المدينة للتنسيق مع مديريه الصحه ووزاره الصحه والسكان والعمل بالتنسيق مع الجهاز والادارات الصحيه لتوفير الامكانيات وطاقم الاطباء فضلا متابعه انشاء مستشفى عام داخل مدينه حدائق اكتوبر حيث لا يتوفر مستشفى مركزي داخل المدينه مما يضطر السكان الى الذهاب الى مستشفيات خارج المدينه الامر الذي يرهق المواطنين ويكلفهم أعباء اضافيه.

وتابع انه سيتم لاول مره في مدينه حدائق اكتوبر عمل مؤتمرات لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم من خلال الدعوه هذه المؤتمرات بالتنسيق مع اعضاء مجلس الامناء ورئيس المجلس من المستثمرين لتوفير فرص العمل في المصانع داخل مدينه اكتوبر او غيرها لتكون اول سابقه للعمل المجلس الجديد.