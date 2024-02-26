الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس لجنة قيد الصحفيين يشارك فى وداع "العطار" بمسجد مصطفى محمود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص كل من هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب، على حضور صلاة الجنازة ووداع الصحفي الراحل أحمد شوقي العطار، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، حيث يشيع إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر، حيث شارك عدد كبير من الأهل والأصدقاء وزملائه في المجال الصحفي في وداعه.

توافد الشخصيات البارزة والصحفيين لوداع العطار 

وبدأ العديد من الشخصيات البارزة والزملاء الصحفيين في التوافد إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرته.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين الصحفي أحمد شوقي العطار، والذي شغل منصب رئيس تحرير جريدة الصباح سابقًا، وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وكان "العطار" قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، وبعد تحسن حالته الصحية، غادر المستشفى وبشكل مفاجئ تدهورت حالته في الساعات الأخيرة ليفارق الحياة.

وعبر عدد كبير من الصحفيين عن حزنهم العميق لوفاة الراحل، حيث نشروا تعازيهم ومواساتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

العطار حصل على العديد من الجوائز الدولية

وحصد "العطار" العديد من الجوائز الدولية، ولم يكتفِ بتلك الإنجازات، بل استمر في تقديم إسهاماته في ميدان الصحافة بكل إخلاص، شكّلت تجربته الناجحة في تأسيس منصة أوزون، المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، محطة هامة في مساره المهني، حيث تولى رئاسة تحريرها، كما تقلد دور المستشار لدى المركز الدولي للصحفيين في واشنطن ICFJ، بعد أن نال نجاحات عديدة على مدار مسيرته، يشمل هذا الإنجاز البارز جوائز عالمية، منها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية عام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية في عام 2016، وجائزة الصحافة المصرية في الأعوام 2015 و2020.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أحمد شوقي العطار الصحفى صلاة الجنازة هشام يونس نقابة الصحفيين الصحفي أحمد شوقي العطار

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