تجربتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين

منذ انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين (يناير، فبراير ٢٠٢٤)، وأنا أفكر في طريقةٍ أعبِّر بها عن تجربتي الشَّائقةِ التي خُضتها في المعرض هذا العام، فأنا لأول مرَّةأدخل معرض القاهرة الدولي للكتاب وأنا أملك مِفتاحًا في يديّ؛ فتح به بابًا لم أتوقَّع يومًا أن أفتحه.

فلأول مرَّةٍ أدخل معرض القاهرة الدولي للكتاب،وأنا أحمل سطور كتابي في قلبي، أسترجع لحظات البدايات التي كتبتُ فيها أول كلمة،وأول سطر فيه، فقد احتشدتُ فيه كامل طاقتي ورُوحي وكياني كله، كنتُ أتحدَّى فيه نفسي بمخاوفها وشجاعتها وأيضًا جرأتها، نعم جرأتها، فأبي (د.حامد حواس) كان دومًا ينعتُني'' بالجريئة'' جريئة في اقتحام الصعب والدخول فيه بقلبٍ شجاعٍ لايخافُ، فقد اعتدتُ الثقة في ذاتي ما دمتُ أسعى وأجتهدُ وأعملُ مافي وسعي للوصول إلى ما أريدُ وأطمح.ُ

أتذكَّرُ نفسي من وأنا طفلةٌ وأبي يصطحبُني أنا وأسرتي إلىمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، كنا نقضي ساعاتٍ طويلةًوأيامًا في المعرض ما بين أروقته وأجنحته المتنوعة، ما بين الكتبالعربية والأجنبية، كنتُ أشاهدُ سعادة أبي البالغة عندما يجدُ كتابًايروقُ له وألاحظُ بريق عينيه وهو يحمله بين يده الحانية، وكانت يدهالأخرى دائمة الانشغال بي فكان يخاف عليَّ من الزِّحام الشديدحتى أن المشهد نفسه كان يتكرر كل عام حتى عندما كبرت، كبرمعي حبي للكتب والمعرض وأصبح عيدًا سنويًّا نحتفي به أناوأسرتي في شهر يناير من كل عام.

هذا العام، كان معرض القاهرة الدولي للكتاب له مذاقٌ خاصٌّ جدًّا،ذهبتُ في اليوم الثاني للمعرض لكي أحتفي بكتابي ''ثقبُ المِفتاح لايَرَى:عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتيْ نوبل وبوليتزر'' الصادر عن بيت الحكمة للثقافة، أحسستُ بمشاعر مختلفة جدًّا، مابين سعادة وحزن، سعادة بالغة بأنني شاهدتُ كتابي في أرففجناح "بيت الحكمة للثقافة"، فكان هذا بمثابة حلم بالنسبة لي،وخطوة كانت مؤجَّلة ولكنها أتت بمحض المصادفة وأيضا بمحضالإرادة والعزيمة في بلوغ ما أطمح وأحلم، فكم مرَّة أجلت خطواتوأحلامًا حتَّى سئمت روحي من تراكم أحلامها، فسرت بروحٍ وثَّابةنحو تحقيق حلمي المؤجَّل حتى بات حقيقيًّا أمامي لمسته وشاهدتهبعيني وقلبي وروحي، شعورٌ عظيمٌ أن أحمل كتابي بين يديَّوأحتضنه وألتقط صورًا كثيرة معه كأنني أحمل وليدي لأول مرَّة.ٍ

ولكن حزني بافتقادي لأبي أنقص سعادتي وغبطتي فكنتُ أتمنَّى أنيراني وأنا أحتفى بنجاحي وإنجازي، كنتُ أتمنى أن يلتقط ليصورًا وأنا أحتضن كتابي كما كان يفعل دائمًا عندما كنتُ أنجزُ شيئًا مهمًّا أو أنجح في اجتياز عام جديد في دراستي،فكان يحب دومًا أن يلتقط لي صورًا في مناسباتي الخاصَّة،افتقدتُ قبلته على جبيني التي كانت تشعرني برضاه عني، افتقدتُ وجوده كاملًا جانبي،وافتقدتُ سعادته بي، كنتُ أحبُّ أن ألمح نظرة الرِّضا فيعينيه ونظرة فخره بنجاحي،لكن روحه كانت تحيطني كما تفعل دائمًا وكنت أشعر بها حولي تبارك لي، وتباركني أينما ولَّيتُ وجهي.

أما في يوم الثامن والعشرين من يناير، فقد عُقدت ندوتي عنكتابي''ثقب المفتاح لا يَرَى:عشرون شاعرة أمريكية حائزات علىجائزتيْ نوبل وبوليتزر'' في معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعةضيف الشرف وكان يصطحبني ابني وابنتي ووالدتي وأخوايوسعادتي كانت مضاعفة بوجودهم معي ودعمهم لي فلولالهم ما اكتملت سعادتي في هذا اليوم الفارق في حياتي فكانت تلك الندوةهي أول مواجهة لي مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقدناقشني الشاعر والكاتب الكبير أحمد الشهاوي والكاتب الروائي علي عطا والأستاذ الدكتور محسن الشيمي وكان يدير الندوةالكاتب ضياء الدين حامد وبحضور حشد كبير من المثقفينوالشُّعراء والكتَّاب من مختلف أنحاء العالم، كانت مناقشةً ثريةً ،التقت فيها أفكار مختلفة وآراء متنوعة حول الكتاب، استمتعت بهاكثيرًا وخرجتُ منها ممتلئةً بأفكارٍ أكثر وطموحٍ أكثر في أن أكملمسيرة ترجمة الشِّعر خصوصًا وقد أمسكتُ في يديَّ السرَّ الأعظملمِفتاح عقلي وقلبي

ورُوحي، فهو عملٌ التقت فيه حواسي وحدوسي،اتفقت جميعًا على الشيء نفسه وهو حبي للشِّعر وترجمته من وإلىاللغة الإنجليزية.

بعد انتهاء الندوة، ذهبتُ بصحبة أسرتي والشاعر والكاتب الكبيرأحمد الشهاوي إلى جناح "بيت الحكمة للثقافة" للاحتفاء بكتابيوالتقطتُ العديد من الصور معهم والتقطتُ لهم صورًا عديدةَ وهميحملون كتابي فرحين بي وبه،شعور لا يُوصف ولا تستطيع كلماتيأن تعبِّر عنه،شعرتُ بسعادة أمي وهي تحتضني وتحتضن كتابيبين كفَّيْها، وقُبلات ولديَّ (جنى وآدم )على خديَّ ولم أنس نظرتيهمالي المليئة بالفخر،نظرة لن أنساها ما حييت..

أمَّا عن الندوات التي شاركتُ فيها بمحاورة شعراء من بنجلاديشوالهند وألمانيا والأرچنتين، فكانت لها مذاق مختلف بالنسبة لي،فكنتُ قد ترجمتُ قصائد للشاعر البنغالي أمينور رحمن والشَّاعرةالهندية ريشما راميش والشاعر الألماني توبياس بوركهارت وكذلكالشاعرة الأرچنتينية يونا بوركهارت قبل معرض القاهرة الدوليللكتاب وكتبتُ عن بعضهم مقالات كنتُ قد نشرتُها في مواقعومجلات مختلفة، فكنتُ على تواصل معهم قبل شهور من بدايةالمعرض واستمتعتُ برحلتي معهم وقرأتُ أحلامهم وأفكارهم بينقصائدهم الشعرية حتى كدتُ أجزمُ أنني قابلتهم من قبل اللقاء،تحدثتُ معهم وتعرفتُ أنا والجمهور بهم عبر حواري معهم وترجمتيلحواراتهم معي لجمهور معرض القاهرة الدولي

الذي احتشد بعد ذلك بالأسئلة المتنوعة للشُّعراء واستمتعتُواستفدتُ كثيرًا من مداخلاتهم التي أثرَتْ الندوات التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

فكنتُ أقرأ في عيون الجمهور نظرات الرضا وأيضا الحماسة فيمعرفة الضيوف الشعراء أكثر على المستوى العملي أي الشعريوالإنساني، فقد تحدثوا عن سمات الشعر في بلادهم عامة وسماتشعرهم بخاصة كما تحدثوا عن بداياتهم الشعرية وأحلامهموخططهم المستقبلية في كتابة الشعر.

كانت تجربةً جديدةً وشائقةً بالنسبة لي، فقد كسرتُ من خلالهاحواجزَ مختلفةً بيني وبين جمهورٍ عريضٍ ومتنوعٍ من ثقافاتٍ مختلفةٍومن جغرافياتٍ متنوعةٍ

لقاءات أثرَتْ رُوحي وأشعرتني بالتحقُّق وأيضا التأكُّد بأنني أسيرُفي اتجاهٍ صحيحٍ نحو ذاتي التي وجدتُها في ترجمتي لشاعراتٍوشعراء من مختلف أنحاء العالم، مُتعة رُوحية تتحقق وتشتعل عندماأشرع في ترجمة شاعرة أو شاعر جديد، أستكشفُ من خلالهاقدراتي الرُّوحية والعقلية في قراءة ما بين السطور من آلام وأحزانوأفراح وأسرار لم تُبح ولكنها تُحس فقط من خلال حدس المترجموشعوره بروح الشاعر أو الشاعرة عبر كلمات مرسومة بشكل وإيقاعشعري.

أمَّا عن '' الحِصان الرَّابح'' لهذا الموسم فهو الشاعر والكاتب الكبير أحمد الشهاوي، فقد حضرتُ تقريبًا كل الأمسيات الشعرية التيأُقيمت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسةوالخمسين وشاهدتُ مدى الدقة في تنظيم كل تفاصيل الأمسياتالشعرية الصغيرة منها قبل الكبيرة وحضوره الأمسيات الشعريةكافة من دون كللٍ أو مللٍ كما شاهدتُ معاملته الرَّاقيةَ مع ضيوفه منشتَّى بقاع الأرض وحرصه على تلبية احتياجاتهم داخل المعرضوأيضا خارجه، فقد بذل أحمد الشهاوي مجهودًا عظيمًا قد يشهدعليه القاصي والدَّاني، فكان نعم القائد والإنسان، كما شاهدتُاهتمام ورعاية الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلسإدارة الهيئة المصرية العامة للكُتَّاب بكل تفاصيل المعرض فكنتُأشاهده بصفة يومية يصول ويجول في أنحاء المعرض كافة مُهتمًابالضيوف والجمهور بكل تحضُّر وتواضع مشهود من الجميع فله كلالتحية والشكر والتقدير فيما قدمه من تفانٍ في خدمة المعرض هذاالعام ٢٠٢٤ والنتيجة كانت مدهشة، فكل من حضر معرض القاهرةالدولي للكتاب شهد اختلافًا لافتًا وتنوُّعًا كبيرًا في أنشطته هذاالعام.

تجربتي هذا العام ستُخلَّد داخلي وسأحتفظ بها بين جنبات قلبيوسأستعيدها في ذاكرتي كلما أردتُ أن أتذكَّر شيئًا جميلًا قد حدثلي في حياتي.