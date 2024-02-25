محمد عليوة: نستهدف مليون سائح سنويًا للمحميات الطبيعية

قال المهندس محمد عليوة، مدير حملة إيكو إيجيبت، إن مصر زاخرة بمواردها الطبيعية والثقافية وهناك الكثير من المحميات التي يعيش حوالها الكثير من القبائل.

سياحة المحميات

أكد عليوة، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” تقديم الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية المحور:"لدينا أكثر من 134 محمية طبيعية قابلة الآن لاستقبال الزوار، وإيكو إيجيبت هي حملة وطنية تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للمحميات المصرية الطبيعية".

وتابع"الحملة تهدف أيضًا تثقيف الزوار القادمين لتلك المحميات، مع توفير الأماكن الخاصة لاستقبالهم، وتوفير الخدمات لهم بما يتوافق مع طبيعة هذه الأماكن السياحية".

أهمية المحميات المصرية

واستطرد:"نستهدف الحصول على مليون سائح سنويًا إلى تلك المحميات الطبيعية، ولدينا محميات من أفضل محميات العالم مثل محمية رأس محمد، محميات سانت كاثرين".