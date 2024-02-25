12 شركة إنتاج تشارك فى موسم دراما رمضان 2024: «المنافسة للجميع.. ومصلحة المشاهد أولًا»

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مدار السنوات الماضية، من تحقيق طفرة قوية فى المجال الفنى، من خلال إنتاج العديد من المسلسلات الدرامية، والبرامج التليفزيونية، إلى جانب مسلسلات الرسوم المتحركة.

وحرصت «المتحدة» على مسايرة التطور الكبير فى الإنتاج الفنى، عبر إطلاق منصة «واتش إت»، التى أصبحت من أهم منصات المشاهدة الإلكترونية على مستوى الوطن العربى، فى فترة وجيزة للغاية، مع إتاحة العديد من الفرص للفنانين والمؤلفين والمخرجين الشباب.

ودائمًا ما تثبت الشركة أنها «البيت الكبير»، كما أطلق عليها كثير من نجوم الفن والعاملين فى المجال، الذين أشادوا بحرصها الكبير على فتح باب التعاون مع الشركات الأخرى فى إنتاج الأعمال الفنية، من أجل إرضاء جميع الأذواق، إلى جانب إتاحة فرصة لهذه الشركات لعرض محتواها للجمهور، من خلال قنواتها المتعددة.

ولم تفرض «المتحدة للخدمات الإعلامية» على أى شريك فكرة معينة، بل تركت الساحة أمام الجميع لعرض جميع الأفكار المختلفة للمشاهد، لتتنوع الأعمال الدرامية المقدمة ما بين «الأكشن» والدراما والاجتماعى، مرورًا بالمحتوى الدينى، والرسوم المتحركة، وهو ما ظهر عبر شاشات التليفزيون فى السنوات الماضية، ويتواصل فى موسم رمضان المقبل، الذى تشارك فيه ١٢ شركة إنتاج.

أولى هذه الشركات هى «سينرجى»، التى تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية، بداية من الكوميديا فى «الكبير أوى ٨»، مرورًا بـ«الأكشن» فى «حق عرب»، إلى جانب تقديم أكبر عمل درامى فى مصر والشرق الأوسط، المتمثل فى مسلسل «الحشاشين»، الذى ينتمى إلى الأعمال التاريخية، علاوة على مسلسلى «بيت الرفاعى» و«المعلم».

كما فتحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الباب أمام شركة «ميديا هب- سعدى- جوهر» لإنتاج الكثير من الأعمال الدرامية المختلفة، خلال الفترة الماضية على رأسها «الصفارة»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، إلى جانب مسلسل «رسالة الإمام»، الذى عرض فى الماراثون الرمضانى ٢٠٢٣، وصولًا إلى مسلسل «بابا جه»، بطولة أكرم حسنى، والمشاركة مع شركة «أروما» فى إنتاج مسلسل «جودر»، بطولة ياسر جلال، خلال موسم رمضان ٢٠٢٤.

وظهرت مؤخرًا شركة «فانتدج» التى أنتجت الكثير من الأعمال الفنية المختلفة، قدمت من خلالها العديد من القصص المؤثرة والواقعية، من بينها مسلسل «حدوتة منسية»، وتشارك فى الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسل «صدفة»، بطولة ريهام حجاج.

وتفتح «المتحدة للخدمات الإعلامية» شاشات قنواتها لعرض مسلسل «محارب»، الذى تنتجه شركة «السبكى للإنتاج الفنى»، بطولة حسن الرداد.

وبعدما تعاونت مع «المتحدة» فى تقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة، خاصة المسلسلات المكونة من ١٠ حلقات، والتى اعتبرها النقاد بمثابة إعادة تشكيل لوجدان المشاهد المصرى- تقدم شركة «أروما» فى رمضان المقبل مسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة خالد النبوى، كما تشارك فى إنتاج «جودر»، مع «ميديا هب».

وتدخل شركة «DS+» إلى عالم الإنتاج بقوة، وتقدم مع «المتحدة»، فى رمضان المقبل، مسلسل «مليحة»، الذى يدور حول القضية الفلسطينية، وتخوض بطولته باقة من الفنانين، مثل ميرفت أمين ودياب.

وتتعاون شركة «فينومينا» للإنتاج الفنى مع غادة عبدالرازق، فى الموسم الرمضانى المقبل، من خلال عمل جديد ومختلف يحمل اسم «صيد العقارب»، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

وتواصل «العدل جروب» تعاونها الناجح مع «المتحدة»، وتقدم فى رمضان المقبل، واحدًا من أهم مسلسلات الموسم، وهو مسلسل «عتبات البهجة»، من بطولة يحيى الفخرانى.

وتخوض شركة «كودكس» تجربتها الإنتاجية الأولى مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى رمضان المقبل، من خلال مسلسل «سر إلهى»، بطولة روجينا. ويتكرر الأمر نفسه مع شركة «سكاى ليمت» للمنتج أحمد الدسوقى، الذى يخوض تجربته الأولى، من خلال مسلسل «فراولة»، بطولة نيللى كريم. كما تقدم «المتحدة ستوديوز» مسلسلها الشبابى الأول «مسار إجبارى»، بطولة عصام عمر وأحمد داش.

ومن خلال التعاون مع شركة «تى فيجن» للمنتج طارق الجناينى، أتاحت «المتحدة» لمنصة «واتش إت» تقديم أعمالها الخاصة، وذلك من خلال مسلسل «لحظة غضب»، المقرر عرضه على المنصة بشكل حصرى، فى رمضان المقبل، من بطولة صبا مبارك.