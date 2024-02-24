متحدث الوزراء: استثمارات "رأس الحكمة" ستقضى على الفجوة الدولارية بمصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم، مؤكدًا أن المشروع سيغطي الاحتياجات التمويلية في مصر ويسد الفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.

كما أشار إلى أن مشروع رأس الحكمة بادرة أمل وبداية عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تسعى الحكومة المصرية للتعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.

متحدث الوزراء: الإنفاق على الصحة والتعليم من أولويات الدولة الفترة المقبلة

وتابع: "بفضل مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستكون مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدًا أن المشروع سيستغرق تنفيذه عدة سنوات وسيبدأ على عدد من المراحل والمخطط النهائي للمشروع سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة أبوظبي أعلنت عن بدء أعمال المشروع العام المقبل.

وأكد أن من أهم أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هو الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامج "حياة كريمة" لتحسين معيشة المواطنين، بجانب الاحتياجات الدولارية ذات الأولوية المرتبطة بالطاقة.