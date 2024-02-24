السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: استثمارات "رأس الحكمة" ستقضى على الفجوة الدولارية بمصر

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم، مؤكدًا أن المشروع سيغطي الاحتياجات التمويلية في مصر ويسد الفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.

كما أشار إلى أن مشروع رأس الحكمة بادرة أمل وبداية عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي تسعى الحكومة المصرية للتعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.

متحدث الوزراء: الإنفاق على الصحة والتعليم من أولويات الدولة الفترة المقبلة

وتابع: "بفضل مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ستكون مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة"، مؤكدًا أن المشروع سيستغرق تنفيذه عدة سنوات وسيبدأ على عدد من المراحل والمخطط النهائي للمشروع سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة أبوظبي أعلنت عن بدء أعمال المشروع العام المقبل.

وأكد أن من أهم أولويات الدولة في الخطة الاستثمارية هو الإنفاق على الصحة والتعليم وبرنامج "حياة كريمة" لتحسين معيشة المواطنين، بجانب الاحتياجات الدولارية ذات الأولوية المرتبطة بالطاقة.

رأس الحكمة مشروع صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الحياة اليوم

الأكثر قراءة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. مجتمع الأعمال: توقعات بإبرام 4 صفقات كبرى على غرار «رأس الحكمة»

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة