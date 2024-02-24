السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مقبرتان مختلفتان

إسراء النمر
إسراء النمر

 

 

بعد مئة عام من الآن

سنكون أنا وأنت فى مقبرتين مختلفتين

حتمًا سأشتاق إليك

وهذا سيزعج زوجى الراقد إلى جوارى

زوجى العاجز عن الصراخ

أو تحريك يديه

ليضربنى

حتمًا ستلتقى أرواحنا فى منطقة وسط

لتكون غرفة الفندق

التى قضينا فيها ليلتنا الأولى

بعد مئة عام من الآن

ستؤلمنى عظامى كثيرًا

عظامى التى تكوّمت فوق بعضها

ستؤلمك أيضًا عظامك لأنها ذات يوم

كانت تلامس عظامى

بعد مئة عام من الآن

سيزورنى أبناؤك

لأننى كنت صديقة أمهم

وسيتذكر أبنائى كم كنت تحبهم

بعد مئة عام من الآن

سيكون جميعهم على وشك الموت

على وشك أن يعرفوا

حقيقتنا.

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