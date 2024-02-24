مقبرتان مختلفتان

بعد مئة عام من الآن

سنكون أنا وأنت فى مقبرتين مختلفتين

حتمًا سأشتاق إليك

وهذا سيزعج زوجى الراقد إلى جوارى

زوجى العاجز عن الصراخ

أو تحريك يديه

ليضربنى

حتمًا ستلتقى أرواحنا فى منطقة وسط

لتكون غرفة الفندق

التى قضينا فيها ليلتنا الأولى

بعد مئة عام من الآن

ستؤلمنى عظامى كثيرًا

عظامى التى تكوّمت فوق بعضها

ستؤلمك أيضًا عظامك لأنها ذات يوم

كانت تلامس عظامى

بعد مئة عام من الآن

سيزورنى أبناؤك

لأننى كنت صديقة أمهم

وسيتذكر أبنائى كم كنت تحبهم

بعد مئة عام من الآن

سيكون جميعهم على وشك الموت

على وشك أن يعرفوا

حقيقتنا.